براساس آمارهای منتشرشده از سوی مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM)، صادرات این صنعت با رشدی ۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۳۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار رسیده است. این نخستین بار است که صادرات خودروسازی ترکیه از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور می‌کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه، نزدیکی به بازارهای اروپایی و پتانسیل نیروی کار ماهر از عوامل اصلی این موفقیت محسوب می‌شوند و این کشور را به یکی از مراکز مهم خودروسازی جهانی تبدیل کرده‌اند.

در این بازه زمانی، کل صادرات ترکیه نیز با رشد ۳.۲ درصدی به ۲۱۶ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار رسیده است. تنها در ماه اکتبر، صادرات صنعت خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۴ درصد افزایش یافت و به ۳ میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار رسید.

بازارهای اصلی صادرات خودرو