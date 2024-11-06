سیاست
صنعت خودرو در ترکیه به رکورد تاریخی در صادرات دست یافت
صنعت خودروسازی ترکیه در ۱۰ ماه نخست ۲۰۲۴ با افزایش ۶.۵ درصدی صادرات، به رکورد تاریخی بیش از ۳۰ میلیارد دلار دست یافت.
یکی از بنادر ترانزیتی ترکیه / عکس: AA
6 نوامبر 2024

براساس آمارهای منتشرشده از سوی مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM)، صادرات این صنعت با رشدی ۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۳۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار رسیده است. این نخستین بار است که صادرات خودروسازی ترکیه از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور می‌کند.

موقعیت استراتژیک ترکیه، نزدیکی به بازارهای اروپایی و پتانسیل نیروی کار ماهر از عوامل اصلی این موفقیت محسوب می‌شوند و این کشور را به یکی از مراکز مهم خودروسازی جهانی تبدیل کرده‌اند.

در این بازه زمانی، کل صادرات ترکیه نیز با رشد ۳.۲ درصدی به ۲۱۶ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار رسیده است. تنها در ماه اکتبر، صادرات صنعت خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۴ درصد افزایش یافت و به ۳ میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار رسید.

بازارهای اصلی صادرات خودرو 

آلمان با ۴ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین مقصد صادرات خودرویی ترکیه است. پس از آن بریتانیا با ۳.۵ میلیارد دلار و فرانسه با ۳.۴ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. بریتانیا با رشد ۳۲.۴ درصدی، بیشترین افزایش در واردات خودرو از ترکیه را به خود اختصاص داده است.

قوجه ایلی (Kocaeli) با صادرات ۷.۸ میلیارد دلاری در صدر استان‌های صادرکننده محصولات خودرویی ترکیه قرار دارد. استان‌های استانبول با ۶.۹ میلیارد دلار و بورسا با ۶.۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.

پس از افت صادرات در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به دلیل تأثیرات پاندمی، صنعت خودروسازی ترکیه با شروع روند بهبودی در سال‌های اخیر به رشد دوباره دست یافت. در سال ۲۰۲۱، صادرات این صنعت با ۱۹ درصد افزایش به ۲۳.۹ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۲۳ نیز با رشدی ۱۴.۸ درصدی به ۲۸.۷ میلیارد دلار رسید. اکنون با تداوم این روند، ترکیه در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از صادرکنندگان پیشتاز خودرو در جهان است.

