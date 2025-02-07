سیاست
فرید آرمالی جایزه کته کولویتس را در اعتراض به سانسور حامیان فلسطین نپذیرفت
فرید آرمالی در اعتراض به سانسور صداهای حامی فلسطین، از دریافت جایزه معتبر کته کلویتس آکادمی هنرهای برلین آلمان خودداری کرد.
فرید آرمالی هنرمند عرب - آمریکایی / عکس : Der Standart
7 فوریه 2025

فرید آرمالی، هنرمند عرب - آمریکایی در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه صداهای حامی فلسطین در آلمان، از دریافت جایزه کته کولویتس که از سوی آکادمی هنرهای برلین به او اعطا شده بود، خودداری کرد.

آکادمی هنرهای برلین در بیانیه‌ای اعلام کرد که با «احترام و تاسف»، از تصمیم آرمالی برای رد این جایزه آگاه است. آرمالی که در ایالات متحده متولد شده و در نمایشگاه‌های بین‌المللی متعددی، از‌جمله دکومنتا ۱۱ حضور داشته است، در نامه‌ای به این نهاد فرهنگی، سانسور و فشارهای موجود علیه مدافعان حقوق فلسطینیان را دلیل این اقدام خود عنوان کرد. دکومنتا ۱۱ یازدهمین دوره نمایشگاه هنری دکومنتا است که در سال ۲۰۰۲ در کاسل، آلمان برگزار شد و بر مسائل جهانی و عدالت اجتماعی در هنر معاصر تمرکز داشت.

آرمالی در نامه خود به آکادمی نوشت: در سال‌های اخیر، سیاست‌های فرهنگی رسمی در آلمان دچار تغییرات شدید سیاسی شده‌اند که هدف آن، خاموش کردن صدای مدافعان حقوق فلسطینیان بر اساس قوانین بین‌المللی است.

او همچنین نهادهای فرهنگی را به سازگاری با این روند و خودسانسوری متهم کرد و افزود که چنین اقداماتی به تداوم فرآیند‌های ضدانسان‌ دوستانه علیه فلسطینیان منجر می‌شود.

در ماه‌های اخیر، محدودیت‌هایی علیه فعالیت‌های حامیان فلسطین در آلمان اعمال شده است. ممنوعیت تجمعات، لغو برنامه‌های فرهنگی و جلوگیری از ورود برخی چهره‌های بین‌المللی برای شرکت در رویدادهای مرتبط با فلسطین، از‌جمله این اقدامات بوده است.

