ترکیه
2 دقیقه خواندن
میت ترکیه دو سرکرده دیگر پ.ک.ک در سوریه از پای درآورد
سازمان اطلاعات ملی ترکیه در جریان عملیاتی دقیق در منطقه تل‌رفعت سوریه، «حسین اوزتُرک» و «ویدان فاته»، از سرکردگان گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، را از پای درآورد.
میت ترکیه دو سرکرده دیگر پ.ک.ک در سوریه از پای درآورد
حسین اوزترک و ویدان فاته از سرکردگان گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ / عکس: AA
16 اکتبر 2024

 

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی یک عملیاتی دقیق و نقطه‌ای در شهر تل‌رفعت سوریه، حسین اوزتُرک و ویدان فاته، دو سرکرده دیگر گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، را از پای درآورد.

براساس گزارش منابع امنیتی، حسین اوزتُرک از سال ۱۹۹۴ به گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ پیوسته و با نام سازمانی «مظلوم»، در ترکیه، عراق و سوریه اقدام به حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی ترکیه می‌کرده است.

مطالب پیشنهادی

ویدان فاته که با نام سازمانی «زلال عفرین» شناخته می‌شد، به طور هم‌زمان با اوزتُرک در عملیات تروریستی مشارکت داشته است.

اوزتُرک از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۱۵ در مناطق قندیل، گارا، زاپ و متینا در عراق، بانه، کلارَش و سلماس در ایران و در منطقه روستایی آمانوس در حتای و از سال ۲۰۱۵ تاکنون نیز در سوریه فعالیت‌های تروریستی انجام می‌داده است.

تروریست فاته فعالیت‌های تروریستی خود را در سال ۱۹۹۰ با همکاری با یک گروه محلی در سوریه آغاز کرده و در سال ۲۰۰۰ به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ پیوسته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us