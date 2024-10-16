سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی یک عملیاتی دقیق و نقطهای در شهر تلرفعت سوریه، حسین اوزتُرک و ویدان فاته، دو سرکرده دیگر گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، را از پای درآورد.
براساس گزارش منابع امنیتی، حسین اوزتُرک از سال ۱۹۹۴ به گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ پیوسته و با نام سازمانی «مظلوم»، در ترکیه، عراق و سوریه اقدام به حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی ترکیه میکرده است.
ویدان فاته که با نام سازمانی «زلال عفرین» شناخته میشد، به طور همزمان با اوزتُرک در عملیات تروریستی مشارکت داشته است.
اوزتُرک از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۱۵ در مناطق قندیل، گارا، زاپ و متینا در عراق، بانه، کلارَش و سلماس در ایران و در منطقه روستایی آمانوس در حتای و از سال ۲۰۱۵ تاکنون نیز در سوریه فعالیتهای تروریستی انجام میداده است.
تروریست فاته فعالیتهای تروریستی خود را در سال ۱۹۹۰ با همکاری با یک گروه محلی در سوریه آغاز کرده و در سال ۲۰۰۰ به گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ پیوسته است.