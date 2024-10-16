سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی یک عملیاتی دقیق و نقطه‌ای در شهر تل‌رفعت سوریه، حسین اوزتُرک و ویدان فاته، دو سرکرده دیگر گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، را از پای درآورد.

براساس گزارش منابع امنیتی، حسین اوزتُرک از سال ۱۹۹۴ به گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ پیوسته و با نام سازمانی «مظلوم»، در ترکیه، عراق و سوریه اقدام به حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی ترکیه می‌کرده است.