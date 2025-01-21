سیاست
احمد الشرع بازگشت ترامپ به کاخ سفید را تبریک گفت
احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، در پیامی انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این رویداد به بهبود روابط میان دو کشور کمک کند.
احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه / عکس: AA
21 ژانویه 2025

احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، شامگاه دوشنبه، بیستم ژانویه، در پیامی از سوی فرماندهی کل نیروهای سوریه، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را تبریک گفت.

وی در این پیام اظهار داشت: به نمایندگی از رهبری و مردم جمهوری عربی سوریه، این انتخاب را به رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده تبریک می‌گویم و امیدوارم این رویداد فرصتی برای بهبود روابط میان دو کشور باشد.

احمد الشرع همچنین افزود: ما مشتاقانه منتظر بهبود روابط میان ایالات متحده و سوریه بر پایه گفت‌وگو و تفاهم هستیم و ایمان داریم که دو دولت می‌توانند از این فرصت برای توسعه شراکت‌هایی که منافع مشترک دو کشور را تامین می‌کند، بهره‌برداری کنند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ روز دوشنبه، در مراسم ادای سوگند به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، با اشاره به خشونت‌های دهه گذشته، تاکید کرد که دولت او برای پایان دادن به جنگ‌ها تلاش خواهد کرد. وی گفت: دوران طلایی ایالات متحده آغاز شده است و اولویت من، مردم آمریکا خواهند بود.

