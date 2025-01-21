احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، شامگاه دوشنبه، بیستم ژانویه، در پیامی از سوی فرماندهی کل نیروهای سوریه، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را تبریک گفت.

وی در این پیام اظهار داشت: به نمایندگی از رهبری و مردم جمهوری عربی سوریه، این انتخاب را به رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده تبریک می‌گویم و امیدوارم این رویداد فرصتی برای بهبود روابط میان دو کشور باشد.