شهر فاشر، به‌عنوان مرکز امدادرسانی انسانی، با وجود هشدارهای بین‌المللی، از ۱۰ ماه گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده است.

از آوریل ۲۰۲۳، ارتش و نیروهای واکنش سریع درگیر جنگی شده‌اند که طبق آمار سازمان ملل و مقامات محلی بیش از ۲۰ هزار کشته و نزدیک به ۱۴ میلیون آواره و پناهنده به‌جا گذاشته است.

برخی تحقیقات از سوی دانشگاه‌های آمریکایی تعداد کشته‌ها را حدود ۱۳۰ هزار نفر تخمین زده‌اند.

در ماه‌های اخیر، فراخوان‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف افزایش یافته است تا از وقوع فاجعه‌ای انسانی در سودان جلوگیری شود؛ فاجعه‌ای که میلیون‌ها نفر را به دلیل کمبود غذا ناشی از جنگ داخلی، که هم‌اکنون به ۱۳ ایالت از ۱۸ ایالت سودان گسترش یافته است، به‌سوی قحطی و مرگ سوق داده است.