حمله نیروهای واکنش سریع به اردوگاه آوارگان ابوشوک سودان، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت
طی ٢۴ ساعت گذشته در پی حمله توپخانه‌ای نیروهای پشتیبان سریع به اردوگاه آوارگان ابوشوک در غرب سودان ١۶ نفر کشته و ١٨ نفر دیگر زخمی شدند.
نمایی از خسارت و ویرانی در خارطوم، پایتخت سودان، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ / عکس: AA
21 ژانویه 2025

کمیته اضطراری اردوگاه ابوشوک، متشکل از فعالان و داوطلبان کمک‌رسانی، روز دوشنبه، ۲۰ ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز، اردوگاه آوارگان ابوشوک در شهر فاشر در غرب سودان، به دلیل حملات نیروهای پشتیبان سریع، شاهد حوادثی تراژیک بود.

در این بیانیه آمده است: نیروهای واکنش سریع با حملات توپخانه‌ای بازار داخل اردوگاه را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر از آوارگان شد.

این کمیته از تمامی نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر خواست تا با اقدامات خود از ریخته شدن بیشتر خون غیرنظامیان در سودان جلوگیری کنند.

نهاد مردمی هماهنگ‌کننده آوارگان و پناهندگان دارفور نیز در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که حملات نیروهای واکنش سریع با استفاده از سلاح‌های سنگین موجب کشتار گسترده‌ای در اردوگاه ابوشوک شده است.

تا به امروز، نیروهای مهاجم واکنشی به حادثه اردوگاه ابوشوک نشان نداده‌اند.

شهر فاشر، به‌عنوان مرکز امدادرسانی انسانی، با وجود هشدارهای بین‌المللی، از ۱۰ ماه گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده است.

از آوریل ۲۰۲۳، ارتش و نیروهای واکنش سریع درگیر جنگی شده‌اند که طبق آمار سازمان ملل و مقامات محلی بیش از ۲۰ هزار کشته و نزدیک به ۱۴ میلیون آواره و پناهنده به‌جا گذاشته است.

برخی تحقیقات از سوی دانشگاه‌های آمریکایی تعداد کشته‌ها را حدود ۱۳۰ هزار نفر تخمین زده‌اند.

در ماه‌های اخیر، فراخوان‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف افزایش یافته است تا از وقوع فاجعه‌ای انسانی در سودان جلوگیری شود؛ فاجعه‌ای که میلیون‌ها نفر را به دلیل کمبود غذا ناشی از جنگ داخلی، که هم‌اکنون به ۱۳ ایالت از ۱۸ ایالت سودان گسترش یافته است، به‌سوی قحطی و مرگ سوق داده است.

