شاخص کیفیت هوا در تهران برای سومین روز متوالی آلوده اعلام شد
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که برای سومین روز پیاپی، هوای این شهر آلوده بوده و برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.
افزایش آلودگی هوا در تهران پایتخت ایران / عکس: AA
26 نوامبر 2024

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در این شهر برای سومین روز متوالی در وضعیت آلوده باقی مانده است. این شاخص با عدد ۱۳۳ در وضعیت نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا حاکی از آن است که هم‌اکنون چهار ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارند، در حالی که سایر مناطق تهران در شرایط نارنجی و زرد هستند. در شبانه‌روز گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۱۳۰ را نشان می‌دهد و وضعیت آلوده برای تمام گروه‌ها گزارش شده است.

طبق آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون تهران پنج‌ روز هوای پاک، ۱۶۸ روز هوای سالم، ۷۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی را تجربه کرده است.

شاخص کیفیت هوا به شش دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ از صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ «خطرناک» است.

آلودگی هوا یکی از مشکلات عمده‌ای است که شهرهای مختلف ایران، به‌ویژه تهران، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مشکل به‌ویژه در فصول سرد سال، به دلیل افزایش میزان مصرف سوخت‌های فسیلی برای گرمایش، پدیدار می‌شود و وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر می‌شود.

آلودگی هوا در ایران یک چالش پیچیده است که نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و مردم برای کاهش آن و حفظ سلامت جامعه است.

پیش از این عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ (۲۱ مارس ۲۰۲۲ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۳) باعث مرگ ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر شده است.

