بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در این شهر برای سومین روز متوالی در وضعیت آلوده باقی مانده است. این شاخص با عدد ۱۳۳ در وضعیت نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا حاکی از آن است که هم‌اکنون چهار ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارند، در حالی که سایر مناطق تهران در شرایط نارنجی و زرد هستند. در شبانه‌روز گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۱۳۰ را نشان می‌دهد و وضعیت آلوده برای تمام گروه‌ها گزارش شده است.

طبق آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون تهران پنج‌ روز هوای پاک، ۱۶۸ روز هوای سالم، ۷۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی را تجربه کرده است.

شاخص کیفیت هوا به شش دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ از صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ «خطرناک» است.