وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ۲۰ نوامبر اعلام کرد که واشنگتن در هفته‌های پایانی ریاست‌جمهوری جو بایدن، تسلیحاتی به ارزش دست‌کم ۲۷۵ میلیون دلار در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

این بسته شامل مهمات برای سامانه موشکی هایمارس(HIMARS)، گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ و ۱۰۵ میلی‌متری، خمپاره‌های ۶۰ و ۸۱ میلی‌متری، تجهیزات الکترونیکی برای جنگنده‌های اف-۱۶، موشک‌های هدایت‌شونده تاو، سامانه‌های ضد زره جاولین و آ تی-۴، پهپادهای نظامی، تجهیزات حفاظتی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای، مین‌های ضد نفر غیرپایدار، تسلیحات سبک، تجهیزات تخریب، قطعات یدکی و خدمات حمل‌ونقل است.

این کمک بخشی از برنامه‌ای است که جو بایدن در ۲۶ سپتامبر برای افزایش حمایت‌های امنیتی از اوکراین اعلام کرد. چند روز قبل نیز جو بایدن به اوکراین اجازه داد از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کند.