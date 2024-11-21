سیاست
هفته‌های پایانی بایدن؛ اعلام حمایت تسلیحاتی ۲۷۵ میلیون دلاری از اوکراین
ایالات متحده آمریکا در راستای تقویت دفاع اوکراین، بسته جدیدی از کمک‌های نظامی به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.
نیروهای مسلح اوکراینی مستقر در منطقه مرزی روسیه / عکس: Reuters
21 نوامبر 2024

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ۲۰ نوامبر اعلام کرد که واشنگتن در هفته‌های پایانی ریاست‌جمهوری جو بایدن، تسلیحاتی به ارزش دست‌کم ۲۷۵ میلیون دلار در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

این بسته شامل مهمات برای سامانه موشکی هایمارس(HIMARS)، گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ و ۱۰۵ میلی‌متری، خمپاره‌های ۶۰ و ۸۱ میلی‌متری، تجهیزات الکترونیکی برای جنگنده‌های اف-۱۶، موشک‌های هدایت‌شونده تاو، سامانه‌های ضد زره جاولین و آ تی-۴، پهپادهای نظامی، تجهیزات حفاظتی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای، مین‌های ضد نفر غیرپایدار، تسلیحات سبک، تجهیزات تخریب، قطعات یدکی و خدمات حمل‌ونقل است.

این کمک بخشی از برنامه‌ای است که جو بایدن در ۲۶ سپتامبر برای افزایش حمایت‌های امنیتی از اوکراین اعلام کرد. چند روز قبل نیز جو بایدن به اوکراین اجازه داد از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کند.

از سوی دیگر، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تأکید کرد: به پشتیبانی از اوکراین برای موفقیت در میدان نبرد و دفاع در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهیم داد.

کی‌یف ۱۹ نوامبر در هزارمین روز حمله نظامی روسیه به اوکراین، با استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی خاک روسیه را هدف قرار داده است. ارتش اوکراین روز گذشته نیز برای اولین‌بار از موشک‌های کروز استورم شَدو (Storm Shadow) یا «سایه طوفان» ساخت بریتانیا علیه روسیه استفاده کرد.

