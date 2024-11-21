ترکیه
ارائه اینترنت رایگان و نامحدود در فرودگاه استانبول؛ تجربه‌ای جدید برای مسافران
فرودگاه استانبول اینترنت رایگان و نامحدود را از طریق دو روش «ورود با تلفن همراه» و «ورود با کد دسترسی» به مسافران ارائه می‌دهد.
مجموعه فرودگاهی شهر استانبول / عکس: AA
21 نوامبر 2024

بر اساس پستی که در شبکه اجتماعی اپراتور فرودگاه استانبول ایگا(İGA) منتشر شده است، ارائه اینترنت رایگان و نامحدود در فرودگاه استانبول از تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شده است. کاربران می‌توانند از طریق دو روش «ورود با تلفن همراه» یا «ورود با کد دسترسی» به اینترنت متصل شوند.

در گذشته، اینترنت رایگان این فرودگاه محدودیت‌هایی از جمله زمان استفاده و تعداد دفعات اتصال داشت، اما اکنون با این تغییر، مسافران می‌توانند به طور نامحدود از اینترنت بهره‌مند شوند. مسافران برای استفاده از اینترنت می‌توانند پس از اتصال به شبکه وایفای (WiFi) فرودگاه، گزینه «ورود با تلفن همراه» را انتخاب کرده و شماره‌تلفن خود را در پورتال وارد کنند. رمز عبوری که از طریق پیامک ارسال می‌شود، امکان اتصال به اینترنت را فراهم می‌کند.

در روش دوم، مسافران می‌توانند با اسکن اطلاعات پاسپورت یا کارت شناسایی خود در دستگاه‌های کیوسک موجود در ترمینال، کد دسترسی دریافت کرده و با واردکردن آن در پورتال، به اینترنت متصل شوند.

اینترنت رایگان و نامحدود در فرودگاه استانبول برای مسافران ترکیش ایرلاینز

ترکیش ایرلاینز نیز اخیراً طرح جدیدی را معرفی کرده است که امکان استفاده نامحدود و رایگان از اینترنت را برای مسافران در فرودگاه استانبول فراهم می‌کند تا زمان انتظار خود را به بهترین شکل سپری کنند. ترکیش ایرلاینز (THY) یک سرویس جدید با نام «TK WiFi» از ۱۲ نوامبر برای مسافران پروازهای فرودگاه استانبول راه‌اندازی کرد تا مسافران بتوانند از دسترسی نامحدود و رایگان به اینترنت در فرودگاه بهره‌مند شوند. راه‌اندازی این سرویس جدید از طریق حساب کاربری ترکیش ایرلاینز و مدیرعامل آن در شبکه اجتماعی ایکس اعلام شده است.

