ایرلند تصمیم دارد ساختمان سفارت سابق اسرائیل در دوبلین، پایتخت این کشور را به موزهای برای معرفی تاریخ و فرهنگ فلسطین تبدیل کند.
اگرچه مقامات ایرلندی هنوز تصمیم نهایی درباره آینده این ساختمان را اعلام نکردهاند، اما گزارشها حاکی از آن است که دولت ایرلند این گزینه را به طور جدی بررسی میکند.
فیصل صالح، کارآفرین فلسطینی - آمریکایی و بنیانگذار موزه فلسطین در ایالات متحده، نیز از درخواستهایی برای ایجاد شعبهای از این موزه در ایرلند خبر داده است. او تأکید کرده است که وجود فضایی دائمی برای معرفی تاریخ و فرهنگ فلسطین در ایرلند میتواند گامی مهم در آگاهیبخشی جهانی درباره مسئله فلسطین باشد. وی در این باره گفت: ما به دنبال مکانهایی برای ایجاد فضایی دائمی هستیم و حضور در ایرلند میتواند فرصتی مناسب باشد.
مقامات ایرلندی ضمن بررسی این گزینه، اعلام کردهاند که تصمیمگیری نهایی با درنظرگرفتن مزایای اقتصادی و فرهنگی این تغییر انجام خواهد شد. آنها همچنین بر اهمیت حمایت از حقوق بشر و قوانین بینالمللی تأکید کردهاند.
ایرلند اعلام کرده است که در اوایل دسامبر به پروندهای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده، خواهد پیوست. این کشور در تلاش است تا تعریف نسلکشی را گویاتر و دقیقتر کند و چارچوب حقوقی آن را تغییر دهد.
اقدام ایرلند برای تبدیل سفارت اسرائیل به موزه فلسطین که در واکنش به سیاستهای اسرائیل و تحولات اخیر خاورمیانه مطرح شده است، نشاندهنده تعهد ایرلند به حقوق بشر و عدالت بینالمللی است.