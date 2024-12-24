سیاست
2 دقیقه خواندن
ایرلند سفارت سابق اسرائیل را تبدیل به موزه فلسطین می‌کند
ایرلند تصمیم گرفته است که ساختمان سفارت سابق اسرائیل در دوبلین را به موزه‌ای برای معرفی تاریخ و فرهنگ فلسطین تبدیل کند. اقدامی که بیانگر موضع حمایتی این کشور از حقوق بشر و عدالت بین‌المللی است.
ایرلند سفارت سابق اسرائیل را تبدیل به موزه فلسطین می‌کند
تظاهرات در مقابل سفارت اسرائیل در دوبلین / عکس: AA
24 دسامبر 2024

ایرلند تصمیم دارد ساختمان سفارت سابق اسرائیل در دوبلین، پایتخت این کشور را به موزه‌ای برای معرفی تاریخ و فرهنگ فلسطین تبدیل کند.

اگرچه مقامات ایرلندی هنوز تصمیم نهایی درباره آینده این ساختمان را اعلام نکرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ایرلند این گزینه را به طور جدی بررسی می‌کند.

فیصل صالح، کارآفرین فلسطینی - آمریکایی و بنیان‌گذار موزه فلسطین در ایالات متحده، نیز از درخواست‌هایی برای ایجاد شعبه‌ای از این موزه در ایرلند خبر داده است. او تأکید کرده است که وجود فضایی دائمی برای معرفی تاریخ و فرهنگ فلسطین در ایرلند می‌تواند گامی مهم در آگاهی‌بخشی جهانی درباره مسئله فلسطین باشد. وی در این باره گفت: ما به دنبال مکان‌هایی برای ایجاد فضایی دائمی هستیم و حضور در ایرلند می‌تواند فرصتی مناسب باشد.

مطالب پیشنهادی

مقامات ایرلندی ضمن بررسی این گزینه، اعلام کرده‌اند که تصمیم‌گیری نهایی با درنظرگرفتن مزایای اقتصادی و فرهنگی این تغییر انجام خواهد شد. آن‌ها همچنین بر اهمیت حمایت از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی تأکید کرده‌اند.

ایرلند اعلام کرده است که در اوایل دسامبر به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده، خواهد پیوست. این کشور در تلاش است تا تعریف نسل‌کشی را گویاتر و دقیق‌تر کند و چارچوب حقوقی آن را تغییر دهد.

اقدام ایرلند برای تبدیل سفارت اسرائیل به موزه فلسطین که در واکنش به سیاست‌های اسرائیل و تحولات اخیر خاورمیانه مطرح شده است، نشان‌دهنده تعهد ایرلند به حقوق بشر و عدالت بین‌المللی است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us