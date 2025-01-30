سیاست
نقض مکرر آتش‌بس توسط اسرائیل در جنوب لبنان موجب تشدید نگرانی‌ها در منطقه شده است
اسرائیل به نقض آتش‌بس در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین حملات خود ۹ نفر را زخمی و ۴ نفر را بازداشت کرد. از ۲۷ نوامبر تاکنون مجموع تخلفات اسرائیل به ۸۰۸ مورد رسیده است. این اقدامات نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها را افزایش داده است.
نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در جنوب لبنان / عکس: AA
30 ژانویه 2025

در پی ادامه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در جنوب لبنان، ۹ نفر زخمی و ۴ نفر دیگر بازداشت شدند که در ادامه، ۳ نفر از آن‌ها آزاد شدند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که اسرائیل امروز ۲۲ مورد نقض جدید توافق آتش‌بس داشته است و مجموع تخلفاتش از ۲۷ نوامبر تاکنون به ۸۰۸ مورد رسیده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده از خبرگزاری آنادولو و به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، اسرائیل روز چهارشنبه در مناطق مختلف جنوب لبنان و پایتخت این کشور اقدام به نقض توافق آتش‌بس کرد.

بر أساس این گزارش‌ها، یک خودروی نظامی اسرائیلی در مسیر الطیبه - القنطره پیشروی کرده و برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به تیراندازی هوایی کرده است. همچنین، نیروهای اسرائیلی در پنج موج عملیات تخریب، خانه‌ها و ساختمان‌هایی را در شهرک‌های کفرکلا، حولا، می‌س الجبل و مرکبا منفجر کردند.

در ادامه این اقدامات، نیروهای اسرائیلی چندین درخت را در منطقه بین کفرکلا و برج الملوک قطع و در مناطقی مانند المفیلحه و اطراف مسجد امام علی هادی در می‌س الجبل خاکریزهایی ایجاد کردند.

در می‌س الجبل، نیروهای اسرائیلی تا ۱۰۰ متری پایگاه ارتش لبنان در ورودی غربی شهرک پیشروی کردند. در آن حین، یک بولدوزر اسرائیلی جاده را تخریب و خاکریزی در وسط آن ایجاد کرد.

این عملیات با پشتیبانی یک تانک مرکاوا همراه بود که به‌طور پراکنده به سمت منطقه شلیک می‌کرد. علاوه بر این، یک پهپاد اسرائیلی بمبی را بر فراز منطقه بنی‌حیان انداخت، اما هنوز خبری از تلفات احتمالی آن در دست نیست.

در بنت جبیل، ارتش اسرائیل به دو نفر که در حال حرکت در شهرک مارون الراس بودند، تیراندازی کرد و آن‌ها را زخمی کرد. شدت جراحات این افراد هنوز مشخص نیست. همچنین، نیروهای اسرائیلی یک آمبولانس را که در حال انتقال مجروحان در مارون الراس بود، توقیف کردند.

در شهرک رمیس، نظامیان اسرائیلی به‌سوی یکی از منازل شلیک کردند با وجود اینکه ساکنان این خانه جان سالم به در بردند، خساراتی به ساختمان وارد شد.

در نبطیه نیز، یک پهپاد اسرائیلی با شلیک موشک هدایت‌شونده خانه‌ای متعلق به خانواده داوود را در ورودی شمالی بلده یحمر الشقیف هدف قرار داد. این خانه پیش‌تر در حمله‌ای دیگر تخریب‌شده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پهپادهای تجسسی اسرائیل در بیروت و حومه جنوبی آن در ارتفاع پایین پرواز کرده‌اند.

این اقدامات تنها بخشی از مجموعه تخلفاتی است که اسرائیل از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس تاکنون مرتکب شده و باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به ادامه تنش‌ها در منطقه شده است.

از بامداد یکشنبه، لبنانی‌هایی که در پی حملات اسرائیل آواره شده بودند، به شهرها و روستاهای خود بازگشتند. این روند هم‌زمان با پایان مهلت ۶۰ روزه اسرائیل برای خروج از جنوب لبنان آغاز شد.

اما امتناع اسرائیل از تکمیل روند خروج و تیراندازی به‌سوی بازگشت‌کنندگان، موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.

بر اساس آمار رسمی لبنان که توسط خبرگزاری آنادولو منتشر شده، تا ساعت ۳۰: ۱۹ به وقت گرینویچ، نقض‌های ارتش اسرائیل موجب کشته شدن ۶۴ نفر و زخمی شدن ۲۵۱ نفر شده است.

در مجموع، حملات اسرائیل به لبنان تاکنون ۴۰۹۵ کشته و ۱۶۸۷۶ مجروح بر جای گذاشته که تعداد زیادی از آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

همچنین، حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند. بیشتر این قربانیان و آوارگان پس از شدت گرفتن حملات اسرائیل از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون ثبت شده‌اند.

