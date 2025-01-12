وزارت اداره جدید سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی این کشور از طریق اداره مربوط به مبارزه با گروه داعش و با همکاری اداره امنیت عمومی در حومه دمشق، موفق به خنثی‌کردن طرح داعش برای انفجار حرم حضرت زینب در اطراف پایتخت شد.

در این بیانیه آمده است: افرادی که در این عملیات جنایت‌کارانه دخالت داشتند توسط مأموران امنیتی سوریه دستگیر شدند.

روز جمعه گذشته، منابع امنیتی اعلام کردند که یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در استان حلب (شمال سوریه) که از مناطق تحت کنترل گروه تروریستی پ‌.ک.‌ک/ی.‌پ.‌گ حرکت کرده بود، شناسایی و توقیف شد.