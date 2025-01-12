سیاست
خنثی‌سازی طرح تروریستی داعش برای منفجرکردن حرم حضرت زینب در دمشق
وزارت کشور سوریه اعلام کرد که تلاش گروه تروریستی داعش برای انجام عملیات در حرم حضرت زینب در دمشق، پایتخت سوریه را خنثی کرده و چند نفر را هم دراین‌ارتباط دستگیر کرده است.
نمایی از محوطه مسجد حضرت زینب در دمشق / عکس: AA
12 ژانویه 2025

وزارت اداره جدید سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی این کشور از طریق اداره مربوط به مبارزه با گروه داعش و با همکاری اداره امنیت عمومی در حومه دمشق، موفق به خنثی‌کردن طرح داعش برای انفجار حرم حضرت زینب در اطراف پایتخت شد.

در این بیانیه آمده است: افرادی که در این عملیات جنایت‌کارانه دخالت داشتند توسط مأموران امنیتی سوریه دستگیر شدند.

روز جمعه گذشته، منابع امنیتی اعلام کردند که یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در استان حلب (شمال سوریه) که از مناطق تحت کنترل گروه تروریستی پ‌.ک.‌ک/ی.‌پ.‌گ حرکت کرده بود، شناسایی و توقیف شد.

نیروهای امنیتی در حال انجام عملیات جستجو در چندین استان سوریه به‌منظور شناسایی و دستگیری بازمانده‌های رژیم اسد و تعدادی از افراد تحت تعقیب به‌دلیل ارتکاب جرایم مختلف هستند.

 

