12 ژانویه 2025
وزارت اداره جدید سوریه در بیانیهای اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی این کشور از طریق اداره مربوط به مبارزه با گروه داعش و با همکاری اداره امنیت عمومی در حومه دمشق، موفق به خنثیکردن طرح داعش برای انفجار حرم حضرت زینب در اطراف پایتخت شد.
در این بیانیه آمده است: افرادی که در این عملیات جنایتکارانه دخالت داشتند توسط مأموران امنیتی سوریه دستگیر شدند.
روز جمعه گذشته، منابع امنیتی اعلام کردند که یک خودروی بمبگذاریشده در استان حلب (شمال سوریه) که از مناطق تحت کنترل گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ حرکت کرده بود، شناسایی و توقیف شد.
نیروهای امنیتی در حال انجام عملیات جستجو در چندین استان سوریه بهمنظور شناسایی و دستگیری بازماندههای رژیم اسد و تعدادی از افراد تحت تعقیب بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف هستند.