پنج بوم، یک داستان؛ فلسطین در نگاه سلیمان منصور
سلیمان منصور، هنرمند فلسطینی، با آثار خود داستان فلسطین را روایت می‌کند؛ داستانی از استقامت، هویت و مبارزه برای آزادی که در دل هنر او تجلی می‌یابد.
اثر «و کاروان همچنان به راه خود ادامه می‌دهد...» از سلیمان منصور / عکس: صفحه ایکس سلیمان منصور
10 ژانویه 2025

سلیمان منصور، هنرمند برجسته فلسطینی، از طریق آثار خود هویت، استقامت و مبارزه مردم فلسطین را به تصویر می‌کشد. آثار او علاوه بر زیبایی‌های هنری، بار معنایی عمیقی دارند که جهان را با داستان مقاومت مردم فلسطین آشنا می‌کند.

سلیمان منصور، به پاس چند دهه تلاش در زمینه برجسته‌سازی هویت فلسطینی، فرهنگ و مقاومت از طریق هنر، در یازدهمین دوره جوایز نجیب فاضل استانبول، جایزه بین‌المللی فرهنگ و هنر را دریافت کرد.

این هنرمند فلسطینی در طرح‌های خود از مواد طبیعی مانند گل و کاه استفاده می‌کند و به‌همین دلیل آثار او توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. در‌واقع او در خلق آثارش، از همان خاکی که فلسطینی‌ها آن را مقدس می‌دانند، استفاده می‌کند.

جایزه معتبر فرهنگ و هنر بین‌المللی از سوی «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، به سلیمان منصور اهدا شد. منصور در تقدیر از این جایزه آن را «افتخاری بزرگ» و گامی مهم در جهت شناخته شدن هنر فلسطین در سطح جهانی توصیف کرد.

سلیمان منصور در سال ۱۹۴۷ در بیرزیت، شهری کوچک نزدیک رام‌الله به دنیا آمد. محیطی که منصور در آن بزرگ شده است، نقش مهمی در طرح‌ها و آثار هنری‌اش داشته است و او را بر آن داشت تا با خلق آثارش، ‌داستان فلسطین و استقامت مردمان سرزمین‌اش را به تصویر بکشد و روایتی ماندگار از آن به میراث بگذارد.

در بین آثار سلیمان منصور، پنج اثر برجسته او به‌ خوبی دیدگاه هنری‌اش را به تصویر می‌کشند.

شتر بارها

شاید معروف‌ترین نقاشی منصور، شاهکاری است که وی در سال ۱۹۷۳ خلق کرد. این اثر، مردی را به تصویر می‌کشد که قدس را بر دوش خود حمل می‌کند و نماد بار سنگین آوارگی فلسطینی‌ها است.

بدن خمیده این مرد و جزئیاتی که در معماری شهر آمده، به‌نوعی بازتابی از فشارها و دشواری‌های مبارزه مردم فلسطین برای سرزمین‌شان است.

برداشت زیتون

اثر معروف دیگر سلیمان منصور، خانواده‌ فلسطینی را در حال برداشت زیتون به‌تصویر کشیده است.

درخت زیتون، نماد استقامت و پایداری مردم فلسطین است که در کانون اصلی این اثر هنری قرار گرفته و ارتباط جدانشدنی مردم فلسطین را با ریشه‌هایشان نشان می‌دهد. این نقاشی نشان می‌دهد که مردم فلسطین حتی در مواجهه با سختی‌ها، ‌ به استقامت و پایداری ادامه می‌دهند.

مادر و کودک

این اثر قدرتمند مادر فلسطینی را نشان می‌دهد که کودک خود را در آغوشی گرم، پرمهر خود در برگرفته و از کودک خود محافظت می‌کند.

مادر، نماد قدرت و بقا و کودک، نماد امید برای آینده‌ای بهتر است. این نقاشی نقش حیاتی زنان در حفظ فرهنگ و خانواده را در جریان مبارزه‌های مداوم، به‌خوبی برجسته می‌کند.

دختر قدس

سلیمان منصور، در اثر هنری دیگری، جایگاه قدس را با به‌تصویر کشیدن یک زن قدرتمند فلسطینی، به تصویر کشیده است.

این اثر هنری، نقش زنان را در حفظ فرهنگ مردم فلسطین و همچنین مقاومت آنها را در حفظ ارزش‌های فلسطین، به‌خوبی نشان می‌دهد.

و کاروان همچنان به راه خود ادامه می‌دهد

اثر هنر دیگری سلیمان منصور، کاروانی از فلسطینی‌ها را به تصویر کشیده است که روحیه مقاومت و استقامت آنها را به‌نمایش می‌گذارد. طراحی به‌گونه‌ای است که به‌خوبی می‌تواند استقامت و پایداری مردم فلسطین را به مخاطب منتقل کند.

