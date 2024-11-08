احمد جواد در شهرهایی چون گنجه، باکو و قازاق فعالیت‌های فرهنگی و ادبی زیادی داشت و در طول زندگی خود به عنوان شاعر، معلم و نویسنده، به ترویج فرهنگ و هویت ملی آذربایجانی و دنیای ترک‌ پرداخت. جواد در دوران جنگ جهانی اول و پس از آن در تلاش برای استقلال و خودمختاری آذربایجان در برابر امپراتوری روسیه فعال بود.

در سال‌های استقلال آذربایجان و تأسیس اولین جمهوری شرق مابین ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ نیز با اشعار ملی و حماسی خود در ارتقای تأثیر فاکتورهایی مثل ملی‌گرایی ترکی، توسعه و مدرنیته و اسلام‌گرایی در جامعه نقش به‌سزایی ایفا کرد.

وی در زمان اشغال آذربایجان توسط نیروهای شوروی دچار مشکلات بسیاری شد. او به خاطر دیدگاه‌های ملی‌گرایانه‌اش مورد آزار و سرکوب حکومت شوروی قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۳۷ دستگیر و اعدام شد.

ضیا گوک‌آلپ سیاست‌مدار، اندیشمند، نویسنده و شاعر ملی‌گرای ترک در سال ۱۹۱۸ در نشریه مجموعه جدید (Yeni Mecmua) در وصف اشعار احمد جواد نوشت: در زمان جنگ با روس‌ها به مجموعه شعری که در قفقاز منتشر شده بود برخوردم. شاعر آن یک جوانی به نام احمد جواد است که تمامی سروده‌هایش را به ترک‌‌های عثمانی، وطن و ارتش ترک تقدیم کرده است.

آرزوها و رویاهایی که که ۱۱۰ سال قبل به شعر تبدیل شده بودند، اکنون به تحقق پیوسته‌اند. اشغال ۳۲ ساله قره‌باغ به پایان رسیده و اتحاد ترکیه و آذربایجان در قالب اتحاد دنیای ترک صفحات غرورانگیز جدیدی را ورق می‌زند. اشعار او همچنان در میان مردم آذربایجان و دنیای ترک محبوب است و او را به عنوان یکی از قهرمانان فرهنگی و نماد مقاومت ملی می‌شناسند.