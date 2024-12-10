سیاست
3 دقیقه خواندن
همکاری دولت‌های ترک برای تدوین واژه‌نامه هنری و سرود ملی مشترک
دولت‌های ترک پروژه‌های جدیدی برای ایجاد واژه‌نامه هنری و سرود ملی مشترک با هدف تقویت زبان هنری مشترک در میان کشورهای ترک و انعکاس هویت فرهنگی این کشورها از طریق هنر و موسیقی آغاز کرده‌اند.
همکاری دولت‌های ترک برای تدوین واژه‌نامه هنری و سرود ملی مشترک
پرچم کشورهای اعضای سازمان دولت‌های ترک / عکس: AA
10 دسامبر 2024

دولت‌های ترک که در زمینه‌های مختلف مانند الفبا اقدامات مشترک انجام داده‌اند، حالا قصد دارند در حوزه هنر نیز همکاری‌های بیشتری داشته باشند. آنها پروژه‌هایی را برای ایجاد یک واژه‌نامه هنری مشترک و سرود ملی واحد در دست اجرا دارند.

پرفسور دکتر ارهان اؤزدن، رئیس دوره‌ای اتحادیه دانشگاه‌های هنر کشورهای ترک و رئیس دانشگاه موسیقی و هنرهای زیبا آنکارا، در مورد این پروژه توضیح داد که همان‌طور که در زمینه پزشکی، آثار ابن سینا به‌صورت دانشنامه‌ای تدوین شد، در حوزه هنر نیز یک پروژه مشابه در حال انجام است. او گفت: این واژه‌نامه برای ایجاد یک ادبیات مشترک در تمام رشته‌های هنری طراحی شده است و همچنین افزود که این پروژه با همکاری اتحادیه دانشگاه‌های هنر کشورهای ترک و طی یک بازه زمانی طولانی به نتیجه خواهد رسید.

پرفسور اؤزدن ادامه داد: این پروژه به هدف ایجاد یک اصطلاح‌شناسی مشترک در تمام رشته‌های هنری و رسیدن به یک واژه‌نامه واحد در کشورهای ترک شکل گرفته است. وی توضیح داد که این واژه‌نامه دربردارندهٔ واژه‌های مختلفی خواهد بود که معانی مشابهی در شاخه‌های مختلف کشورهای ترک دارند و هدف از آن ایجاد یک زبان هنری مشترک است که به همبستگی فرهنگی میان این کشورها کمک کند.

مطالب پیشنهادی

علاوه بر این، اؤزدن از تلاش برای تهیه سرود ملی مشترک برای کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های ترک نیز خبر داد. وی گفت که هر کشور سرود ملی خود را دارد که هویت آن کشور را نمایان می‌سازد، اما سرود مشترک بر اساس تاریخ و فرهنگ مشترک ملت ترک طراحی خواهد شد و با کلمات و موسیقی خاص خود، هویت فرهنگی این ملت‌ها را بیان می‌کند.

او افزود: این سرود به‌گونه‌ای خواهد بود که همه افراد در کشورهای ترک آن را درک کنند و با قدرت موسیقی و کلمات خود، احساسات ملی و فرهنگی را تقویت کند.

پرفسور اؤزدن همچنین اعلام کرد که این سرود توسط یک آهنگساز مشخص ساخته خواهد شد و کلمات آن از واژه‌های مشترک میان تمامی شاخه‌های هنری برگزیده می‌شود تا همه مردم با آن ارتباط برقرار کنند. او همچنین پیش‌بینی کرد که این پروژه‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تری به نتیجه برسد و سرود ملی به‌زودی آماده خواهد شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us