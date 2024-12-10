دولتهای ترک که در زمینههای مختلف مانند الفبا اقدامات مشترک انجام دادهاند، حالا قصد دارند در حوزه هنر نیز همکاریهای بیشتری داشته باشند. آنها پروژههایی را برای ایجاد یک واژهنامه هنری مشترک و سرود ملی واحد در دست اجرا دارند.
پرفسور دکتر ارهان اؤزدن، رئیس دورهای اتحادیه دانشگاههای هنر کشورهای ترک و رئیس دانشگاه موسیقی و هنرهای زیبا آنکارا، در مورد این پروژه توضیح داد که همانطور که در زمینه پزشکی، آثار ابن سینا بهصورت دانشنامهای تدوین شد، در حوزه هنر نیز یک پروژه مشابه در حال انجام است. او گفت: این واژهنامه برای ایجاد یک ادبیات مشترک در تمام رشتههای هنری طراحی شده است و همچنین افزود که این پروژه با همکاری اتحادیه دانشگاههای هنر کشورهای ترک و طی یک بازه زمانی طولانی به نتیجه خواهد رسید.
پرفسور اؤزدن ادامه داد: این پروژه به هدف ایجاد یک اصطلاحشناسی مشترک در تمام رشتههای هنری و رسیدن به یک واژهنامه واحد در کشورهای ترک شکل گرفته است. وی توضیح داد که این واژهنامه دربردارندهٔ واژههای مختلفی خواهد بود که معانی مشابهی در شاخههای مختلف کشورهای ترک دارند و هدف از آن ایجاد یک زبان هنری مشترک است که به همبستگی فرهنگی میان این کشورها کمک کند.
علاوه بر این، اؤزدن از تلاش برای تهیه سرود ملی مشترک برای کشورهای عضو اتحادیه دولتهای ترک نیز خبر داد. وی گفت که هر کشور سرود ملی خود را دارد که هویت آن کشور را نمایان میسازد، اما سرود مشترک بر اساس تاریخ و فرهنگ مشترک ملت ترک طراحی خواهد شد و با کلمات و موسیقی خاص خود، هویت فرهنگی این ملتها را بیان میکند.
او افزود: این سرود بهگونهای خواهد بود که همه افراد در کشورهای ترک آن را درک کنند و با قدرت موسیقی و کلمات خود، احساسات ملی و فرهنگی را تقویت کند.
پرفسور اؤزدن همچنین اعلام کرد که این سرود توسط یک آهنگساز مشخص ساخته خواهد شد و کلمات آن از واژههای مشترک میان تمامی شاخههای هنری برگزیده میشود تا همه مردم با آن ارتباط برقرار کنند. او همچنین پیشبینی کرد که این پروژهها در مدت زمانی کوتاهتری به نتیجه برسد و سرود ملی بهزودی آماده خواهد شد.