وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه یکشنبه ۲۴ نوامبر، اعلام کرد که در حملات اخیر ارتش اسرائیل به غزه، ۳۵ فلسطینی کشته و ۹۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بر اساس این گزارش، از آغاز حملات اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد کشته‌شدگان به ۴۴ هزار و ۲۱۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۰۴ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده است.

بیمارستان‌ها و کادر درمانی زیر حملات مستقیم

دفتر رسانه‌ای دولت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اسرائیل از زمان آغاز حملات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به طور سیستماتیک بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را هدف قرار داده و سیستم بهداشتی منطقه را مختل کرده است.

در این بیانیه آمده است که بیش از ۱۰۰۰ پزشک و پرستار در حملات کشته شده‌اند و بیش از ۳۱۰ نفر دیگر بازداشت شده‌اند. بسیاری از کارکنان بازداشت‌شده در زندان‌ها تحت شکنجه قرار گرفته یا اعدام شده‌اند.

بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه یکی از اهداف اصلی حملات اسرائیل بوده است. این بیمارستان طی دو هفته اخیر بارها بمباران شده و بخش‌های کلیدی مانند اورژانس و اتاق عمل به طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند.