وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه یکشنبه ۲۴ نوامبر، اعلام کرد که در حملات اخیر ارتش اسرائیل به غزه، ۳۵ فلسطینی کشته و ۹۴ نفر دیگر زخمی شدهاند. بر اساس این گزارش، از آغاز حملات اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد کشتهشدگان به ۴۴ هزار و ۲۱۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۰۴ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده است.
بیمارستانها و کادر درمانی زیر حملات مستقیم
دفتر رسانهای دولت غزه در بیانیهای اعلام کرد که ارتش اسرائیل از زمان آغاز حملات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به طور سیستماتیک بیمارستانها و مراکز درمانی را هدف قرار داده و سیستم بهداشتی منطقه را مختل کرده است.
در این بیانیه آمده است که بیش از ۱۰۰۰ پزشک و پرستار در حملات کشته شدهاند و بیش از ۳۱۰ نفر دیگر بازداشت شدهاند. بسیاری از کارکنان بازداشتشده در زندانها تحت شکنجه قرار گرفته یا اعدام شدهاند.
بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه یکی از اهداف اصلی حملات اسرائیل بوده است. این بیمارستان طی دو هفته اخیر بارها بمباران شده و بخشهای کلیدی مانند اورژانس و اتاق عمل به طور مستقیم هدف قرار گرفتهاند.
برنامهریزی برای تخلیه اجباری فلسطینیان از شمال غزه
منابع فلسطینی گزارش میدهند که حملات اسرائیل به شمال غزه بخشی از طرحی موسوم به «طرح ژنرالها» است که با هدف تخلیه اجباری فلسطینیان و ایجاد مناطق مسکونی برای اسرائیلیها طراحی شده است.
از ۵ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل حملات هوایی گستردهای به شمال غزه آغاز کرده و از ۶ اکتبر این حملات را به زمین نیز گسترش داده است. اینها همراه با هدف قرار دادن بیمارستانها و جلوگیری از ورود کمکهای پزشکی و انسانی مردم منطقه را مجبور به مهاجرت کرده است.
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در ۷ اکتبر با انتشار نقشهای در شبکههای اجتماعی از فلسطینیان در مناطق بیت حانون، جبالیا و بیت لاهیا خواست این مناطق را ترک کرده و به منطقه مواسی در جنوب غزه بروند. این نقشه شباهت زیادی به طرح ژنرال گیورا آیلند، رئیس سابق عملیات ارتش اسرائیل دارد که هدف آن مهاجرت اجباری فلسطینیان است.
دفتر رسانهای دولت غزه تأکید کرده است که اسرائیل با جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی و هدف قراردادن عمدی کادر درمانی مرتکب جنایاتی سیستماتیک شده است. این بیانیه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه را که همچنان از دولت تلآویو حمایت میکنند مسئول این جنایات از نظر قانونی، اخلاقی و تاریخی دانسته است.