شرکت بایبارس مکاترونیک که از سال ۲۰۱۵ در حوزه پهپادهای غیرنظامی فعالیت می‌کند، با تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته توانسته نرخ بومی‌سازی محصولات خود را به بیش از ۷۰ درصد برساند. این شرکت علاوه بر توسعه پهپادهای کشاورزی، در زمینه تولید پهپادهای صنعتی و تاکتیکی نیز فعالیت دارد و قصد دارد با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه، فناوری این کشور را به بازارهای جهانی صادر کند.

پهپادهای تولیدی این شرکت، علاوه بر کاربردهای کشاورزی، در حوزه‌های صنعتی مانند آتش‌نشانی نیز قابلیت استفاده دارند و نمونه‌هایی از آن درحال‌توسعه است. بایبارس مکاترونیک با تمرکز بر صادرات فناوری‌های پیشرفته به بازارهای جهانی، به دنبال ایفای نقشی کلیدی در صنعت پهپادهای غیرنظامی است.