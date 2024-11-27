ترکیه
پهپادهای کشاورزی ترکیه‌ای از ۲۰۲۵ در آمریکا تولید می‌شوند
شرکت ترکیه‌ای «بایبارس مکاترونیک» از سال ۲۰۲۵ با حمایت مالی ژاپن تولید پهپادهای کشاورزی را در آمریکا آغاز می‌کند که هدف آن کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در کشاورزی است.
تولیدات شرکت بایبارس / عکس: AA
27 نوامبر 2024

شرکت ترکیه‌ای «بایبارس مکاترونیک» از سال ۲۰۲۵ با حمایت مالی ژاپن تولید پهپادهای کشاورزی را در آمریکا آغاز می‌کند. این پهپادها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و حمایت از کشاورزی پایدار طراحی شده‌اند همچنین با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، کاربردهای متنوعی در بهینه‌سازی مصرف آب و سموم کشاورزی خواهند داشت.

تولید این پهپادها در شهر دیترویت، ایالت میشیگان انجام خواهد شد و زیرساخت‌های لازم برای آغاز فعالیت تقریباً تکمیل شده است.

پهپادهای کشاورزی جدید این شرکت با مخازن ۵۰ لیتری مایعات و ۷۰ لیتری کود طراحی شده‌اند که توانایی پوشش‌دهی تا ۲۲۰ جریب زمین در هر ساعت را دارند. فناوری پاشش سانتریفیوژی با جریان بالا در این پهپادها مصرف آفت‌کش را کاهش داده و بازدهی پاشش را افزایش می‌دهد. همچنین، سیستم‌های ردیابی زمین و تشخیص موانع به این پهپادها اجازه می‌دهند که در انواع زمین‌ها با ایمنی بالا و دقت عمل کنند.

شرکت بایبارس مکاترونیک که از سال ۲۰۱۵ در حوزه پهپادهای غیرنظامی فعالیت می‌کند، با تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته توانسته نرخ بومی‌سازی محصولات خود را به بیش از ۷۰ درصد برساند. این شرکت علاوه بر توسعه پهپادهای کشاورزی، در زمینه تولید پهپادهای صنعتی و تاکتیکی نیز فعالیت دارد و قصد دارد با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه، فناوری این کشور را به بازارهای جهانی صادر کند.

پهپادهای تولیدی این شرکت، علاوه بر کاربردهای کشاورزی، در حوزه‌های صنعتی مانند آتش‌نشانی نیز قابلیت استفاده دارند و نمونه‌هایی از آن درحال‌توسعه است. بایبارس مکاترونیک با تمرکز بر صادرات فناوری‌های پیشرفته به بازارهای جهانی، به دنبال ایفای نقشی کلیدی در صنعت پهپادهای غیرنظامی است.

