شبکه سی‌بی‌اس به علت حذف قسمتی از مصاحبه کیت وینسلت که گفته می‌شود به موضوع غزه اشاره داشته، با واکنش‌های انتقادی مواجه شده است. این شبکه آمریکایی به دلیل حذف بخش‌هایی از صحبت‌های وینسلت در مورد نسل‌کشی در غزه، متهم به سانسور شده است. کاربران این اقدام را سانسور و رفتار جانبدارانه می‌دانند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله پلتفرم ایکس، شبکه سی‌بی‌اس را به حذف بخشی از مصاحبه با کیت وینسلت متهم کرده‌اند که به گفته آنها به جنگ غزه اشاره داشته است.

این مصاحبه که در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴ پخش شد، وینسلت درباره نقش خود به‌عنوان لی میلر، عکاس جنگی و خبرنگار جنگ آمریکایی در فیلم «لی» صحبت کرد. در طول مصاحبه، وینسلت به اهمیت کار میلر اشاره کرده و توضیح داد که با ثبت و مستندکردن وقایع جنگ جهانی دوم، تلاش کرده صدای قربانیان جنگ را به گوش جهانیان برساند.

بااین‌حال، کاربران پلتفرم ایکس پس از پخش مصاحبه متوجه شدند که بخشی از پاسخ وینسلت در نسخه ویرایش‌شده، حذف شده است. در این نسخه، او پاسخ خود را با جمله «این وقایع اگر ثبت و مستند نشوند، ممکن بود هیچگاه بازگو نشوند.» به پایان می‌رساند و سپس درباره امتیاز ساخت فیلمی درباره میلر صحبت می‌کند.