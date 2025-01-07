شبکه سیبیاس به علت حذف قسمتی از مصاحبه کیت وینسلت که گفته میشود به موضوع غزه اشاره داشته، با واکنشهای انتقادی مواجه شده است. این شبکه آمریکایی به دلیل حذف بخشهایی از صحبتهای وینسلت در مورد نسلکشی در غزه، متهم به سانسور شده است. کاربران این اقدام را سانسور و رفتار جانبدارانه میدانند.
کاربران شبکههای اجتماعی از جمله پلتفرم ایکس، شبکه سیبیاس را به حذف بخشی از مصاحبه با کیت وینسلت متهم کردهاند که به گفته آنها به جنگ غزه اشاره داشته است.
این مصاحبه که در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴ پخش شد، وینسلت درباره نقش خود بهعنوان لی میلر، عکاس جنگی و خبرنگار جنگ آمریکایی در فیلم «لی» صحبت کرد. در طول مصاحبه، وینسلت به اهمیت کار میلر اشاره کرده و توضیح داد که با ثبت و مستندکردن وقایع جنگ جهانی دوم، تلاش کرده صدای قربانیان جنگ را به گوش جهانیان برساند.
بااینحال، کاربران پلتفرم ایکس پس از پخش مصاحبه متوجه شدند که بخشی از پاسخ وینسلت در نسخه ویرایششده، حذف شده است. در این نسخه، او پاسخ خود را با جمله «این وقایع اگر ثبت و مستند نشوند، ممکن بود هیچگاه بازگو نشوند.» به پایان میرساند و سپس درباره امتیاز ساخت فیلمی درباره میلر صحبت میکند.
اما کاربران شبکههای اجتماعی، نسخهای طولانیتر از آنچه سیبیسی تحت عنوان مصاحبه با کیت وینسلت پخش کرده را به اشتراک گذاشتهاند که در آن کیت وینسلت میگوید: «هر کسی حق دارد که داستانش در جنگها به یاد سپرده شود. این موضوع امروز بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد.» این اظهارات، در کنار صحبتهای دیگر او، نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است.
کیت وینسلت پیشتر نیز نقش راوی را در مستند فلسطینی «یازده روز در ماه مه» برعهده داشته است. این مستند به موضوع جنگ غزه در سال ۲۰۲۱ و بررسی ابعاد انسانی و اجتماعی آن پرداخته است. مستند مذکور نگاهی عمیق به جنایات جنگی و تأثیر آن بر مردم فلسطین دارد.
طبق گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، تاکنون ۱۴۸ خبرنگار و کارمند رسانهای در جریان جنگ غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدهاند. همچنین، اسرائیل از آغاز جنگ ۱۵ماهه خود، به رسانههای بینالمللی اجازه ورود به این منطقه را نداده است.
شبکه سیبیاس هنوز در خصوص اتهام سانسور اظهارنظری نکرده است.