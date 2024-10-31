فرهنگ و هنر
2 دقیقه خواندن
بیش از هزار نویسنده مطرح جهان خواستار بایکوت اسرائیل شدند
بیش از هزار نویسنده از جمله برندگان جوایز نوبل و بوکر، خواستار توقف همکاری با ناشران اسرائیلی حامی سیاست‌های اشغالی هستند.
بیش از هزار نویسنده مطرح جهان خواستار بایکوت اسرائیل شدند
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو در پایتخت بوسنی و هرزگوین /عکس: AA
31 اکتبر 2024

بیش از هزار نویسنده و چهره‌ برجسته‌ی ادبی از سراسر جهان فراخوانی را امضا کرده‌اند که از اصحاب رسانه و فرهنگ می‌خواهد که از همکاری با ناشران اسرائیلی که از اقدامات اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی حمایت می‌کنند، خودداری کنند. از جمله این نویسندگان می‌توان به آنی ارنو، برنده جایزه نوبل، و آرونداتی روی، برنده جایزه بوکر، اشاره کرد.

در این فراخوان، نویسندگان اعلام کرده‌اند: ما با نهادهای فرهنگی اسرائیلی که در سرکوب گسترده‌ی فلسطینیان مشارکت داشته یا سکوت اختیار کرده‌اند، همکاری نخواهیم کرد.

این فراخوان را نویسندگان مطرح دیگری نظیر سالی رونی، نویسنده ایرلندی کتاب «مردم عادی»، که مدت‌ها از منتقدان سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان بوده است، و همچنین برندگان جوایز پولیتزر و بوکر از جمله ویت تان نگویِن و مازا منگیسته نیز امضا کرده‌اند.

مطالب پیشنهادی

فراخوان مذکور توسط شش گروه حامی از حقوق بشر‌ تنظیم شده است. این گروه‌ها با بررسی ۹۸ ناشر اسرائیلی بیان داشتند که تنها یک ناشر به نام «نوامبر بوکس» آشکارا با آپارتاید مخالفت کرده است و بسیاری از ناشران اسرائیلی از اشغال حمایت می‌کنند.

در این فراخوان آمده است: فرهنگ نقشی اساسی در عادی‌سازی این بی‌عدالتی‌ها ایفا کرده است. همچنین از ناشران، ویراستاران و نمایندگان خواسته شده تا مسئولیت اخلاقی خود را در قبال ظلم‌های دولت اسرائیل و نهادهای همدست با آن بپذیرند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us