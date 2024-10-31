بیش از هزار نویسنده و چهره برجستهی ادبی از سراسر جهان فراخوانی را امضا کردهاند که از اصحاب رسانه و فرهنگ میخواهد که از همکاری با ناشران اسرائیلی که از اقدامات اسرائیل در غزه و سرزمینهای فلسطینی حمایت میکنند، خودداری کنند. از جمله این نویسندگان میتوان به آنی ارنو، برنده جایزه نوبل، و آرونداتی روی، برنده جایزه بوکر، اشاره کرد.
در این فراخوان، نویسندگان اعلام کردهاند: ما با نهادهای فرهنگی اسرائیلی که در سرکوب گستردهی فلسطینیان مشارکت داشته یا سکوت اختیار کردهاند، همکاری نخواهیم کرد.
این فراخوان را نویسندگان مطرح دیگری نظیر سالی رونی، نویسنده ایرلندی کتاب «مردم عادی»، که مدتها از منتقدان سیاستهای اسرائیل علیه فلسطینیان بوده است، و همچنین برندگان جوایز پولیتزر و بوکر از جمله ویت تان نگویِن و مازا منگیسته نیز امضا کردهاند.
فراخوان مذکور توسط شش گروه حامی از حقوق بشر تنظیم شده است. این گروهها با بررسی ۹۸ ناشر اسرائیلی بیان داشتند که تنها یک ناشر به نام «نوامبر بوکس» آشکارا با آپارتاید مخالفت کرده است و بسیاری از ناشران اسرائیلی از اشغال حمایت میکنند.
در این فراخوان آمده است: فرهنگ نقشی اساسی در عادیسازی این بیعدالتیها ایفا کرده است. همچنین از ناشران، ویراستاران و نمایندگان خواسته شده تا مسئولیت اخلاقی خود را در قبال ظلمهای دولت اسرائیل و نهادهای همدست با آن بپذیرند.