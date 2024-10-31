بیش از هزار نویسنده و چهره‌ برجسته‌ی ادبی از سراسر جهان فراخوانی را امضا کرده‌اند که از اصحاب رسانه و فرهنگ می‌خواهد که از همکاری با ناشران اسرائیلی که از اقدامات اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی حمایت می‌کنند، خودداری کنند. از جمله این نویسندگان می‌توان به آنی ارنو، برنده جایزه نوبل، و آرونداتی روی، برنده جایزه بوکر، اشاره کرد.

در این فراخوان، نویسندگان اعلام کرده‌اند: ما با نهادهای فرهنگی اسرائیلی که در سرکوب گسترده‌ی فلسطینیان مشارکت داشته یا سکوت اختیار کرده‌اند، همکاری نخواهیم کرد.

این فراخوان را نویسندگان مطرح دیگری نظیر سالی رونی، نویسنده ایرلندی کتاب «مردم عادی»، که مدت‌ها از منتقدان سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان بوده است، و همچنین برندگان جوایز پولیتزر و بوکر از جمله ویت تان نگویِن و مازا منگیسته نیز امضا کرده‌اند.