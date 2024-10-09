ارسین تاتار، رئیسجمهور، جمهوری ترک قبرسشمالی در تاریخ ۸ اکتبر با شرکت در نشستی که به دعوت مرکز تحقیقات و مطالعات آسیایی دانشگاه حاجی بایرامولی آنکارا به مناسبت پنجاهمین سالگرد عملیات صلح قبرس، ترتیب داده شده بود، گفت: مخالفان ما با اعمال محدودیتهایی مانند ممنوعیت پرواز مستقیم، تجارت و ارتباطات و حتی تحریمهای ورزشی قصد متوقف کردن اراده ما را دارند. درحالیکه وقتی به تاریخ قبرس نگاه میکنیم، در دوران عثمانی، یونانیهای ساکن این جزیره به مدت ۳۵۰ سال به طور مداوم در صلح زندگی کردهاند.
تاتار در سخنان خود به سلطه بریتانیا بر قبرس مابین سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۶۰ اشاره و تأکید کرد: حضور دو پایگاه بریتانیایی در جزیره، امنیت قبرس را به مخاطره انداخته است. او سپس به نقش مداوم ترکیه در حمایت از ترکهای قبرس اشاره کرد.
تاتار همچنین با یادآوری این که پیش از عملیات صلح قبرس، یونانیها در کوههای بئشپارماک در حال آمادهسازی های بودند گفت: با عملیات ارتش ترکیه، نقشه امروز ترسیم شده است.
تاتار گفت که سالها برای یافتن یک راهحل فدرالی در جزیره مبارزه شده و افزود: قبرس جنوبی به طور یکطرفه به اتحادیه اروپا پیوسته است. با عضویت در اتحادیه اروپا، حل مسئله قبرس دشوارتر شده است.
وی همچنین بر لزوم رفع تحریمها علیه جمهوری ترک قبرس شمالی تأکید کرد و گفت: ترکهای قبرس توجه خود را به جهان ترک معطوف کردهاند و از تمام ثروتهای اطراف جزیره در مدیترانه شرقی محافظت خواهند کرد.
تاتار از حق انسانی ترکهای قبرس مبنیبر حفظ دولت مستقل گفت و بیان کرد: سیاستی که ما دنبال میکنیم، سیاست دو دولتی است. این موضوع بسیار با اهمیتی است؛ زیرا ما در شمال جزیره، مستقل و دارای حاکمیت هستیم. ترکهای قبرس به همراه ترکیه در سرزمینهای آبی (Blue Homeland) خود حقوق و منافع مشترک زیادی در حوزههای حقوق دریایی، آبهای سرزمینی، حریم هوایی و مناطق مختلف اقتصادی انحصاری دارند.
او همچنین با اشاره به همه طرفها، از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، بیان کرد که مردم ترک قبرس در جزیره با زبان، دین، فرهنگ و سرنوشت خود، راه خود را ترسیم کردهاند و افزود: حق حیات دولت خود برای مردم ترک قبرس یک حق انسانی است و هیچکس نمیتواند آن را انکار کند. در این دوران، با تحریمهایی مانند ممنوعیت پرواز مستقیم، ممنوعیت تجارت مستقیم، ممنوعیت تماس مستقیم و تحریمهای ورزشی نمیتوانند ما را به زانو درآورند. ما تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد و به دفاع از دولت خود ادامه خواهیم داد. وقتی به آنها، اینها را میگوییم و آنها با اما و اگر جواب میدهند، من چه میگویم؟ میگویم: ما جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را پشت خود داریم.
پس از اتمام سخنرانی، رئیسجمهوری ترک قبرس شمالی، ارسین تاتار، برای شرکتکنندگان در مراسم مذکور کتابهای امضا شده اهدا کرد.