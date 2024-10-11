فاضل آکین اردوغان، مسئول تدارکات دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در کابل، با مولوی عتیق‌الله عزیزی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

فاضل آکین اردوغان ضمن ابراز خرسندی از روابط تاریخی و مشترکات فرهنگی بین افغان‌ها و ترک‌ها، بر اهمیت تجهیز آرشیو ملی، تقویت هنرستان‌ها، توسعه کتابخانه‌ها و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

وی همچنین اعلام کرد که طبق برنامه‌های فرهنگی و توسعه‌ای تیکا، در آینده نزدیک بازسازی مدرسه و خانقاه پدر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در استان بلخ آغاز خواهد شد.