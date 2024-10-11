منطقه‌
تلاش‌های مستمر تیکای ترکیه در بازسازی و مرمت آثار تاریخی افغانستان
دفتر آژانس هماهنگی و همکاری ترکیه (تیکا) از مرمت و بازسازی مدرسه و خانقاه پدر مولانا جلال‌الدین محمد رومی در استان بلخ افغانستان خبر داد.
فاضل آکین اردوغان، مسئول تدارکات دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در کابل، با مولوی عتیق‌الله عزیزی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

فاضل آکین اردوغان ضمن ابراز خرسندی از روابط تاریخی و مشترکات فرهنگی بین افغان‌ها و ترک‌ها، بر اهمیت تجهیز آرشیو ملی، تقویت هنرستان‌ها، توسعه کتابخانه‌ها و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

وی همچنین اعلام کرد که طبق برنامه‌های فرهنگی و توسعه‌ای تیکا، در آینده نزدیک بازسازی مدرسه و خانقاه پدر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در استان بلخ آغاز خواهد شد.

مولوی عتیق الله عزیزی با ابراز قدردانی از فعالیت‌های مؤثر تیکا در افغانستان گفت که کشور ترکیه همواره کنار مردم افغانستان بوده است.

 آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، در سال ۲۰۲۰ مرمت و بازسازی مسجد تاریخی علی‌شیر نوایی متعلق به جهان اسلام در استان هرات در غرب افغانستان را به اتمام رسانده بود. ترکیه یکی از کشورهای مهم در بازسازی آثار تاریخی افغانستان به شمار می‌رود.

 

