رئیس‌جمهور ترکیه هیئتی از حماس را در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه به حضور پذیرفت
رجب طیب اردوغان، به همراه برخی مقامات ارشد ترکیه هیئتی از حماس را در مجموعه ریاست‌جمهوری  ترکیه به حضور پذیرفت.
عکس : AA
29 ژانویه 2025

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، هیئتی از حماس را روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه به حضور پذیرفت.

این دیدار که اولین ملاقات رسمی پس از توافق آتش‌بس غزه بود، با حضور مقامات ارشد ترکیه برگزار شد. در این نشست، وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، ابراهیم کالین، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، فخرالدین آلتون، مشاور ارشد سیاست خارجی و امنیتی رئیس‌جمهور، عاکف چاغاتای قلیچ، و رئیس‌دفتر ویژه رئیس‌جمهور، حسن دوغان نیز حضور داشتند.

در جریان این دیدار، رئیس شورای مشورتی حماس، محمد درویش، نیز شرکت کرد.

این ملاقات در حالی برگزار شد که تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه توجهات زیادی را جلب کرده است.

