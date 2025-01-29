رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، هیئتی از حماس را روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه به حضور پذیرفت.

این دیدار که اولین ملاقات رسمی پس از توافق آتش‌بس غزه بود، با حضور مقامات ارشد ترکیه برگزار شد. در این نشست، وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، ابراهیم کالین، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، فخرالدین آلتون، مشاور ارشد سیاست خارجی و امنیتی رئیس‌جمهور، عاکف چاغاتای قلیچ، و رئیس‌دفتر ویژه رئیس‌جمهور، حسن دوغان نیز حضور داشتند.

در جریان این دیدار، رئیس شورای مشورتی حماس، محمد درویش، نیز شرکت کرد.