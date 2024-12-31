محل نگهداری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در تاریخ ۲۷ دسامبر هنوز مشخص نیست. خانواده و همکاران وی نگران هستند که احتمالاً او در زندان سده‌تیمن، یکی از مراکز نظامی بدنام اسرائیل که به شکنجه زندانیان معروف است، نگهداری شود.

دکتر ابوصفیه در جریان یورش نظامی به بیمارستان کمال عدوان، که آخرین مرکز ارائه خدمات درمانی در شمال غزه بود، بازداشت شد. این یورش منجر به تخلیه بیماران و کارکنان بیمارستان و مرگ چندین بیمار به دلیل قطع اکسیژن و آتش‌سوزی در بخش‌های مختلف بیمارستان گردید.

گزارش‌ها از شکنجه پزشکان در زندان سده تیمن و واکنش سازمان‌های بین‌المللی

پس از بازداشت دکتر ابوصفیه، خانواده او بیانیه‌ای منتشر کرده و خواستار پاسخگویی مقامات اسرائیلی شدند. دو بازداشتی که اخیراً از زندان سده‌تیمن آزاد شده‌اند، تأیید کرده‌اند که نام دکتر ابوصفیه را در زندان شنیده‌اند و برخی حتی اظهار داشته‌اند که او را دیده‌اند.