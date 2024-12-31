محل نگهداری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در تاریخ ۲۷ دسامبر هنوز مشخص نیست. خانواده و همکاران وی نگران هستند که احتمالاً او در زندان سدهتیمن، یکی از مراکز نظامی بدنام اسرائیل که به شکنجه زندانیان معروف است، نگهداری شود.
دکتر ابوصفیه در جریان یورش نظامی به بیمارستان کمال عدوان، که آخرین مرکز ارائه خدمات درمانی در شمال غزه بود، بازداشت شد. این یورش منجر به تخلیه بیماران و کارکنان بیمارستان و مرگ چندین بیمار به دلیل قطع اکسیژن و آتشسوزی در بخشهای مختلف بیمارستان گردید.
گزارشها از شکنجه پزشکان در زندان سده تیمن و واکنش سازمانهای بینالمللی
پس از بازداشت دکتر ابوصفیه، خانواده او بیانیهای منتشر کرده و خواستار پاسخگویی مقامات اسرائیلی شدند. دو بازداشتی که اخیراً از زندان سدهتیمن آزاد شدهاند، تأیید کردهاند که نام دکتر ابوصفیه را در زندان شنیدهاند و برخی حتی اظهار داشتهاند که او را دیدهاند.
گزارشها از شکنجه و سوءرفتار با زندانیان در زندان سدهتیمن تأیید شده است، و بهویژه با پزشکان بهشدت بدرفتاری میشود.
گروههای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، نگرانیهای خود را نسبت به بازداشت دکتر ابوصفیه ابراز کردهاند و خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط او هستند. خانواده دکتر ابوصفیه همچنین از جامعه بینالمللی خواستهاند که برای فشار بر مقامات اسرائیلی جهت افشای محل نگهداری او و تضمین رفتار انسانی با وی اقدام کنند.
دکتر ابوصفیه در حالی که پسر ۲۱ سالهاش در حمله هوایی اسرائیلی جان خود را از دست داد، همچنان در بیمارستان کمال عدوان باقی ماند تا خدمات پزشکی به غیرنظامیان ارائه دهد. این بیمارستان که بارها هدف حملات هوایی قرار گرفت، برای مردم منطقه به مرکز نجات تبدیل شده بود.
سازمان غیرانتفاعی MedGlobal مستقر در ایالات متحده نیز بازداشت دکتر ابوصفیه را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شد. دکتر ظاهر سحلول، رئیس این نهاد، گفت: دکتر ابوصفیه زندگی خود را وقف حفاظت از سلامت و زندگی کودکان در غزه کرده است؛ بازداشت وی نه تنها ناعادلانه است، بلکه نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه محسوب میشود.