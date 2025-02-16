فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، به نشریه اکونومیست در ارتباط با تحریف واقعیتهای مربوط به پروندههای قضایی در ترکیه و هدف قرار دادن رئیسجمهور رجب طیب اردوغان هشدار داد.
وی روز یکشنبه در پستی در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس نوشت: اکونومیست با تحریف برخی پروندهها و تحقیقات جاری که توسط دستگاه قضایی مستقل ترکیه اداره میشود، رئیسجمهور ما، رجب طیب اردوغان را هدف قرار داده است. همان نشریهای که ماهها در برابر ترور نسلکشی و کشتار وحشیانه اسرائیل در غزه سکوت اختیار کرد، اکنون قصد دارد به ما درس بدهد.
رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه همچنین اکونومیست را به دلیل نادیده گرفتن اصول حقوقی جهانی و حمایت بیقیدوشرط از اسرائیل محکوم کرد.
وی تأکید کرد: ما چیزی از این نشریه که اصول جهانی حقوق را نادیده میگیرد، از اسرائیل حمایت بیقیدوشرط میکند و تلاش دارد مدافعان حقوق مشروع مردم مظلوم فلسطین را سرکوب کند، یاد نخواهیم گرفت. اما این اقدامات برای ما هشداری جدی است.
آلتون در ادامه از آنچه تلاش سازمانیافته برای ضربه زدن به صنعت تلویزیونی موفق ترکیه خواند، انتقاد کرد و بیان داشت: این اقدام که مستقیماً بخش سریالهای تلویزیونی تحسینشده بینالمللی ترکیه را هدف قرار داده، بخشی از یک عملیات سیاسی است که با هدف فراهم کردن زمینه برای یک طرح گستردهتر طراحی شده است. این چیزی جز نسخه جدید توطئههای جهانی علیه ترکیه نیست.
وی با تأکید بر پایبندی ترکیه به اهداف توسعهای خود اظهار داشت: اما ما تحت رهبری رئیسجمهورمان، بدون آنکه با این بازیهای کثیف منحرف شویم، مسیر خود را برای ساختن ترکیهای قوی و شکوفا با عزم راسخ ادامه خواهیم داد.
آلتون در پایان نسبت به سوءاستفاده از منابع عمومی در برخی شهرداریهای ترکیه نیز هشدار داد.