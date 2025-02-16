فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، به نشریه اکونومیست در ارتباط با تحریف واقعیت‌های مربوط به پرونده‌های قضایی در ترکیه و هدف قرار دادن رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان هشدار داد.

وی روز یکشنبه در پستی در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس نوشت: اکونومیست با تحریف برخی پرونده‌ها و تحقیقات جاری که توسط دستگاه قضایی مستقل ترکیه اداره می‌شود، رئیس‌جمهور ما، رجب طیب اردوغان را هدف قرار داده است. همان نشریه‌ای که ماه‌ها در برابر ترور نسل‌کشی و کشتار وحشیانه اسرائیل در غزه سکوت اختیار کرد، اکنون قصد دارد به ما درس بدهد.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه همچنین اکونومیست را به دلیل نادیده گرفتن اصول حقوقی جهانی و حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل محکوم کرد.

وی تأکید کرد: ما چیزی از این نشریه که اصول جهانی حقوق را نادیده می‌گیرد، از اسرائیل حمایت بی‌قیدوشرط می‌کند و تلاش دارد مدافعان حقوق مشروع مردم مظلوم فلسطین را سرکوب کند، یاد نخواهیم گرفت. اما این اقدامات برای ما هشداری جدی است.