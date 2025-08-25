شمال پاکستان طی روزهای اخیر شاهد بارش‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر بوده است که باعث نابودی زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی، از جمله صدها خانه و پل شده است. مقامات بهداشتی هشدار داده‌اند که شیوع بیماری‌های ناشی از سیل و دیگر مشکلات بهداشتی می‌تواند بحران جدیدی را ایجاد کند. مقامات بهداشتی دولت پاکستان و سازمان‌های امدادرسان کلینیک‌ها و کمپ‌های پزشکی موقت برپا کرده‌اند تا با این بحران مقابله کنند.

مرتبط TRT Global - ابراز همدردی سازمان ملل با قربانیان سیل در پاکستان و هند

عبدالغفور شورو، دبیرکل انجمن پزشکی پاکستان، گفت: وضعیت پس از سیل حتی خطرناک‌تر است، زیرا شیوع احتمالی بیماری‌ها می‌تواند جان افراد بیشتری را نسبت به خود سیل تهدید کند. وی همچنین بر لزوم تدوین «طرح پیشگیری» برای تأمین نیازهای اساسی بهداشتی، از جمله آب آشامیدنی سالم و بهداشت فردی تأکید کرد و افزود: طرح پیشگیری هوشمند می‌تواند حجم فاجعه ثانویه را تا حد زیادی کاهش دهد.

محمد زاهد لطیف، رئیس بخش بهداشت بنیاد الخدمت، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی امدادرسانی پاکستان، گفت: هزاران نفر، عمدتاً کودکان، با مشکلاتی اعم از اسهال، گاستروانتریت، تب دنگی، مالاریا و مشکلات پوستی به ما مراجعه کرده‌اند. هزاران نفر دیگر نیز به دلیل مسدود شدن جاده‌ها و شسته شدن پل‌ها هنوز در حاشیه مناطق گرفتار مانده‌اند.