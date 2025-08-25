سیاست
شیوع انواع بیماری‌ها، تهدیدی تازه برای آسیب‌دیدگان سیل در شمال پاکستان
بارش‌های شدید و سیلاب‌ها در شمال پاکستان صدها خانه و پل را تخریب کرده و هزاران نفر را در معرض بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی ناشی از سیل قرار داده است.
ماشین‌ها و مردم در سیل پاکستان گیر افتاده‌اند / عکس:‌ AP
25 اوت 2025

شمال پاکستان طی روزهای اخیر شاهد بارش‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر بوده است که باعث نابودی زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی، از جمله صدها خانه و پل شده است. مقامات بهداشتی هشدار داده‌اند که شیوع بیماری‌های ناشی از سیل و دیگر مشکلات بهداشتی می‌تواند بحران جدیدی را ایجاد کند. مقامات بهداشتی دولت پاکستان و سازمان‌های امدادرسان کلینیک‌ها و کمپ‌های پزشکی موقت برپا کرده‌اند تا با این بحران مقابله کنند.

عبدالغفور شورو، دبیرکل انجمن پزشکی پاکستان، گفت: وضعیت پس از سیل حتی خطرناک‌تر است، زیرا شیوع احتمالی بیماری‌ها می‌تواند جان افراد بیشتری را نسبت به خود سیل تهدید کند. وی همچنین بر لزوم تدوین «طرح پیشگیری» برای تأمین نیازهای اساسی بهداشتی، از جمله آب آشامیدنی سالم و بهداشت فردی تأکید کرد و افزود: طرح پیشگیری هوشمند می‌تواند حجم فاجعه ثانویه را تا حد زیادی کاهش دهد.

محمد زاهد لطیف، رئیس بخش بهداشت بنیاد الخدمت، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی امدادرسانی پاکستان، گفت: هزاران نفر، عمدتاً کودکان، با مشکلاتی اعم از اسهال، گاستروانتریت، تب دنگی، مالاریا و مشکلات پوستی به ما مراجعه کرده‌اند. هزاران نفر دیگر نیز به دلیل مسدود شدن جاده‌ها و شسته شدن پل‌ها هنوز در حاشیه مناطق گرفتار مانده‌اند.

لطیف همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد آسیب‌دیده با اختلالات شدید استرس و تروما به ما مراجعه کرده‌اند. دردهای جسمی ممکن است ظرف هفته‌ها یا ماه‌ها بهبود یابد، اما آسیب روانی زمان طولانی برای رفع خواهد داشت.

عطااالله خان، سخنگوی اداره بهداشت ایالت، گفت: علاوه بر بیماری‌های واگیردار، مردم با تروما و اختلالات حاد استرس نیز مواجه هستند. برای رسیدگی به این مسئله، مقامات ایالتی در همکاری با انجمن‌های روانپزشکی، روانپزشکان آموزش‌دیده را به مناطق سیل‌زده اعزام کرده است.

