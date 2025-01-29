وزارت دفاع ملی ترکیه روز سهشنبه، ۲۹ ژانویه، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در مجموع عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ تروریست پ.ک.ک/ی.پ.گ از پای درآمدهاند.
بر اساس این بیانیه، دو تن از این تروریستها در منطقه گارا در شمال عراق و ۱۳ نفر دیگر در مناطق عملیاتی سپر فرات و چشمه صلح در شمال سوریه هدف قرار گرفتهاند.
وزارت دفاع ترکیه تاکید کرد که نیروهای مسلح کشور به عملیاتهای مستمر خود برای نابودی تروریسم ادامه خواهند داد.
گروه تروریستی پ. ک. ک در چندین کشور منطقه، ازجمله سوریه، عراق و ایران فعالیت میکند و از مناطق کوهستانی قندیل و نقاط مرزی برای انجام حملات تروریستی علیه ترکیه بهره میبرد.
در شمال سوریه، ترکیه از سال ۲۰۱۶ تاکنون عملیاتهای ضدتروریستی موفق، ازجمله عملیات سپر فرات (۲۰۱۶)، شاخه زیتون (۲۰۱۸) و چشمه صلح (۲۰۱۹) را اجرا کرده است تا از ایجاد یک کریدور تروریستی جلوگیری کند و امنیت و ثبات را برای ساکنان منطقه تامین نماید.