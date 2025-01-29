گروه تروریستی پ. ک. ک در چندین کشور منطقه، از‌جمله سوریه، عراق و ایران فعالیت می‌کند و از مناطق کوهستانی قندیل و نقاط مرزی برای انجام حملات تروریستی علیه ترکیه بهره می‌برد.

در شمال سوریه، ترکیه از سال ۲۰۱۶ تاکنون عملیات‌های ضدتروریستی موفق، از‌جمله عملیات سپر فرات (۲۰۱۶)، شاخه زیتون (۲۰۱۸) و چشمه صلح (۲۰۱۹) را اجرا کرده است تا از ایجاد یک کریدور تروریستی جلوگیری کند و امنیت و ثبات را برای ساکنان منطقه تامین نماید.