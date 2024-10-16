ترکیه
میت ترکیه یک عضو القاعده را در آفریقا دستگیر کرد
سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) احمد بایقرا، یکی از اعضای القاعده را که مسئول حملات به پایگاه‌های ترکیه در سوریه بود، در آفریقا دستگیر کرد. او در بازجویی به نقش خود در حملات اعتراف کرد.
سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی یک عملیات موفق، احمد بایقرا، یکی از عوامل گروه تروریستی القاعده را که متهم به سازماندهی حملات به پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه بود، در آفریقا دستگیر کرد.

بایقرا که مسئولیت سازماندهی حملات به پایگاه‌های نیروهای مسلح ترکیه در ادلب و یک کاروان نظامی این کشور را بر عهده داشت، پس از آگاهی از تحت‌نظر بودن توسط میت، به آفریقا فرار کرده بود. در عملیات دستگیری، او پس از بازجویی به نقش خود در حملات فرامرزی علیه نیروهای ترکیه اعتراف کرده و اطلاعاتی در مورد همدستان و برنامه‌های احتمالی حملات به اهداف حساس ترکیه ارائه داد.

