رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در نشست مطبوعاتی مشترک با احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، حمایت پایدار ترکیه از سوریه را تأکید کرد و بر همکاریهای امنیتی، بازسازی اقتصادی و احیای مناطق جنگزده سوریه تأکید نمود.این دیدار تاریخی، نقطه عطفی در روابط دو کشور و گامی مهم در راستای ایجاد ثبات منطقهای بهشمار میآید.در این دیدار دو طرف بر همکاریهای امنیتی، بازسازی اقتصادی و احیای مناطق جنگزده سوریه تأکید کردند و آغاز مرحله جدیدی از تعامل بین دو کشور را رقم زدند.اردوغان با تأکید بر حمایت همیشگی ترکیه از سوریه اظهار داشت: همانطور که در دشوارترین و حساسترین روزها برادران و خواهران سوری خود را تنها نگذاشتیم، در این دوره جدید نیز به حمایتهای لازم ادامه خواهیم داد.وی همچنین بر تعهد ترکیه به حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و افزود: اساس سیاست ما در قبال همسایهمان سوریه، همواره حفظ تمامیت ارضی و وحدت این کشور بوده است.رئیسجمهور ترکیه افزود که دو کشور بر سر برداشتن گامهای مشترک برای تضمین امنیت و ثبات اقتصادی سوریه به توافق رسیدهاند.اردوغان همچنین بر آمادگی آنکارا برای کمک به سوریه در مبارزه با تروریسم تأکید کرد و بیان داشت: ما آمادهایم تا در مبارزه با هرگونه تروریسم، از جمله گروههای تروریستی داعش و پ.ک.ک/ی.پ.گ حمایتهای لازم را از سوریه به عمل آوریم.در حوزه اقتصادی، رئیسجمهور ترکیه از آمادگی ترکیه برای مشارکت در بازسازی سوریه سخن گفت و افزود: ما آمادهایم در بازسازی شهرهای ویرانشده سوریه ایفای نقش کنیم. با رشد و توسعه اقتصادی سوریه، روند بازگشت داوطلبانه نیز سرعت خواهد گرفت.احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، نیز ضمن استقبال از همکاریهای نزدیکتر با ترکیه در حوزههای کلیدی از حمایتهای مداوم آنکارا قدردانی کرد و بیان داشت: مردم سوریه هرگز موضع نجیبانه نهادهای ترکیه، دولت و ملت ترکیه را فراموش نخواهند کرد.وی با اشاره به تمایل سوریه برای تقویت روابط فرهنگی، اقتصادی و تجاری با ترکیه افزود: ما خواهان همکاری در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و تجاری هستیم تا به اهداف راهبردی مشترک خود دست یابیم.الشرع همچنین بر همکاریهای امنیتی بهعنوان یک اولویت مهم تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف راهبردی ما، گسترش همکاریهای امنیتی خواهد بود.وی افزود که سوریه قصد دارد تبادلات تجاری و مشارکتهای سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه بازسازی زیرساختها، را تقویت کند.در راستای تلاش برای برقراری ثبات منطقهای، الشرع از جامعه بینالمللی خواست فشارها بر اسرائیل را افزایش داده و این رژیم را وادار به بازگشت به مرزهای قبل از سال ۱۹۶۷ کنند. این درخواست، در راستای موضع دیرینه سوریه در قبال مسئله فلسطین مطرح شد.فصل جدیدی در روابط ترکیه و سوریهاردوغان سفر احمد الشرع به آنکارا را نقطه عطفی در روابط ترکیه و سوریه توصیف کرد و در این باره افزود: این دیدار تاریخی را سرآغاز دورهای از دوستی و همکاری دائمی میان دو کشور میدانم.هر دو رهبر ابراز امیدواری کردند که دو کشور با همکاری و همبستگی، منطقهای باثبات و عاری از تروریسم ایجاد کنند.اردوغان در پایان تأکید کرد: با اتحاد و همبستگی معتقدم که میتوانیم در جغرافیای مشترک خود فضای صلح و امنیتی پایدار را بدون تهدید تروریسم برقرار کنیم.این دیدار نشاندهنده ورود روابط دیپلماتیک ترکیه و سوریه به مرحلهای جدید است که تمرکز آن بر بازسازی سوریه، تقویت روابط اقتصادی و مقابله مشترک با چالشهای امنیتی منطقهای خواهد بود.