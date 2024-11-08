جمعیت هلال احمر اداره طالبان اعلام کرد که ۸۹ کودک بین سنین ۱ تا ۱۱ سال، مبتلا به عفونت استخوان و سوختگی شدید، برای درمان به آلمان فرستاده شدند.
بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر اداره طالبان، این کودکان از با همکاری مالی بنیاد دهکده صلح آلمان به این کشور منتقل شدهاند. همچنین، ۴۵ کودکی که پیش از این برای درمان بیماریهای مشابه به آلمان اعزام شده بودند، بهبودی کامل یافته و به افغانستان بازگشتهاند
دهکده صلح یک بنیاد غیردولتی آلمانی است که از سال ۱۹۶۷ به کودکان مبتلا به معلولیت در مناطق جنگزده کمک میکند. این بنیاد هر ساله در چندین نوبت، کودکانی را که در کشورهای خود قابل درمان نیستند یا نقص عضو آنها قابل ترمیم است، به صورت رایگان به آلمان منتقل کرده و تحت درمان قرار میدهد.
این بنیاد از سال ۱۹۸۸ تاکنون بهطور مشترک با هلال احمر افغانستان در زمینه درمان کودکانی که در افغانستان قابل درمان نیستند، همکاری میکند