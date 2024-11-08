منطقه‌
2 دقیقه خواندن
انتقال ۸۹ کودک افغان مبتلا به عفونت استخوان و سوختگی شدید برای درمان به آلمان
۸۹ کودک افغان مبتلا به عفونت استخوان و سوختگی شدید برای درمان به آلمان اعزام شده‌اند.
انتقال ۸۹ کودک افغان مبتلا به عفونت استخوان و سوختگی شدید برای درمان به آلمان
بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان در کابل پایتخت افغانستان / عکس: Reuters
8 نوامبر 2024

جمعیت هلال احمر اداره طالبان اعلام کرد که ۸۹ کودک بین سنین ۱ تا ۱۱ سال، مبتلا به عفونت استخوان و سوختگی شدید، برای درمان به آلمان فرستاده شدند.

بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر اداره طالبان، این کودکان از با همکاری مالی بنیاد دهکده صلح آلمان به این کشور منتقل شده‌اند. همچنین، ۴۵ کودکی که پیش از این برای درمان بیماری‌های مشابه به آلمان اعزام شده بودند، بهبودی کامل یافته و به افغانستان بازگشته‌اند

مطالب پیشنهادی

دهکده صلح یک بنیاد غیردولتی آلمانی است که از سال ۱۹۶۷ به کودکان مبتلا به معلولیت در مناطق جنگ‌زده کمک می‌کند. این بنیاد هر ساله در چندین نوبت، کودکانی را که در کشورهای خود قابل درمان نیستند یا نقص عضو آنها قابل ترمیم است، به صورت رایگان به آلمان منتقل کرده و تحت درمان قرار می‌دهد.

این بنیاد از سال ۱۹۸۸ تاکنون به‌طور مشترک با هلال احمر افغانستان در زمینه درمان کودکانی که در افغانستان قابل درمان نیستند، همکاری می‌کند

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us