دهکده صلح یک بنیاد غیردولتی آلمانی است که از سال ۱۹۶۷ به کودکان مبتلا به معلولیت در مناطق جنگ‌زده کمک می‌کند. این بنیاد هر ساله در چندین نوبت، کودکانی را که در کشورهای خود قابل درمان نیستند یا نقص عضو آنها قابل ترمیم است، به صورت رایگان به آلمان منتقل کرده و تحت درمان قرار می‌دهد.

این بنیاد از سال ۱۹۸۸ تاکنون به‌طور مشترک با هلال احمر افغانستان در زمینه درمان کودکانی که در افغانستان قابل درمان نیستند، همکاری می‌کند