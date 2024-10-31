فرودگاه استانبول، بزرگ‌ترین فرودگاه ترکیه، از زمان افتتاح خود در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸، میزبان بیش از ۳۱۷ میلیون مسافر بوده است. این فرودگاه که به‌عنوان بهترین فرودگاه اروپا از سوی نشریه گلوبال تراولر (Global Traveler) معرفی شده، ۷۶.۵ کیلومترمربع وسعت دارد.

به‌عنوان یک هاب مرکزی در صنعت هوانوردی جهانی، فرودگاه استانبول خدمات مسافری و باربری را از طریق ترمینال‌های وسیع، مناطق گمرکی، باندهای مستقل و گزینه‌های متعدد رستوران و فروشگاه ارائه می‌دهد.