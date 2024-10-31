فرودگاه استانبول، بزرگترین فرودگاه ترکیه، از زمان افتتاح خود در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸، میزبان بیش از ۳۱۷ میلیون مسافر بوده است. این فرودگاه که بهعنوان بهترین فرودگاه اروپا از سوی نشریه گلوبال تراولر (Global Traveler) معرفی شده، ۷۶.۵ کیلومترمربع وسعت دارد.
بهعنوان یک هاب مرکزی در صنعت هوانوردی جهانی، فرودگاه استانبول خدمات مسافری و باربری را از طریق ترمینالهای وسیع، مناطق گمرکی، باندهای مستقل و گزینههای متعدد رستوران و فروشگاه ارائه میدهد.
از زمان افتتاح، این فرودگاه بیش از ۲.۱ میلیون پرواز از ۱۰۱ شرکت هواپیمایی را ثبت کرده و حدود ۱.۴ میلیون تن بار را جابهجا کرده است. فرودگاه استانبول به بیش از ۱۲۰ کشور و ۳۲۲ مقصد پرواز دارد.
بر اساس اطلاعات وبسایت یوروکنترل (Eurocontrol)، این فرودگاه در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بیشترین پرواز را به اروپا داشته و پایتختهای بزرگ اروپا را پشت سر گذاشته است. از زمان افتتاح، فرودگاه استانبول جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله عنوان «بهترین فرودگاه بینالمللی» از نشریه «Condé Nast Traveler» در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و مقام دوم در لیست «۱۰ فرودگاه برتر جهان» از «Travel and Leisure» در سال ۲۰۲۱. در سال ۲۰۲۴ نیز، Skytrax این فرودگاه را در بین ۱۰ فرودگاه برتر جهان قرار داد.