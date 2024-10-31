منطقه‌
2 دقیقه خواندن
فرودگاه استانبول در ۶ سال، میزبان بیش از ۳۱۷ میلیون مسافر بوده است
از زمان افتتاح فرودگاه استانبول در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸، این فرودگاه پذیرای بیش از ۳۱۷ میلیون مسافر و بیش از ۲.۱ میلیون پرواز از ۱۰۱ شرکت هواپیمایی بوده است.
فرودگاه استانبول در ۶ سال، میزبان بیش از ۳۱۷ میلیون مسافر بوده است
نمایی از ترمینال اصلی فرودگاه استانبول/ عکس: AA
31 اکتبر 2024

 فرودگاه استانبول، بزرگ‌ترین فرودگاه ترکیه، از زمان افتتاح خود در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸، میزبان بیش از ۳۱۷ میلیون مسافر بوده است. این فرودگاه که به‌عنوان بهترین فرودگاه اروپا از سوی نشریه گلوبال تراولر (Global Traveler) معرفی شده، ۷۶.۵ کیلومترمربع وسعت دارد.

 به‌عنوان یک هاب مرکزی در صنعت هوانوردی جهانی، فرودگاه استانبول خدمات مسافری و باربری را از طریق ترمینال‌های وسیع، مناطق گمرکی، باندهای مستقل و گزینه‌های متعدد رستوران و فروشگاه ارائه می‌دهد.

مطالب پیشنهادی

از زمان افتتاح، این فرودگاه بیش از ۲.۱ میلیون پرواز از ۱۰۱ شرکت هواپیمایی را ثبت کرده و حدود ۱.۴ میلیون تن بار را جابه‌جا کرده است. فرودگاه استانبول به بیش از ۱۲۰ کشور و ۳۲۲ مقصد پرواز دارد.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت یوروکنترل (Eurocontrol)، این فرودگاه در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بیشترین پرواز را به اروپا داشته و پایتخت‌های بزرگ اروپا را پشت سر گذاشته است. از زمان افتتاح، فرودگاه استانبول جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله عنوان «بهترین فرودگاه بین‌المللی» از نشریه «Condé Nast Traveler» در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و مقام دوم در لیست «۱۰ فرودگاه برتر جهان» از «Travel and Leisure» در سال ۲۰۲۱. در سال ۲۰۲۴ نیز، Skytrax این فرودگاه را در بین ۱۰ فرودگاه برتر جهان قرار داد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us