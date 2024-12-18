تهدید جنگ‌های سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی به یک واقعیت نگران‌کننده تبدیل شده است که می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی و ثبات جهانی را به خطر بیندازد. پیشرفت سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، امکان بهره‌برداری از آن‌ها در حملات سایبری را فراهم کرده است و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر امنیتی جدید واداشته است.

در تابستان ۲۰۱۷، جهان شاهد بزرگ‌ترین حمله سایبری تاریخ بود که بعدها به عنوان «بدترین حمله سایبری تاریخ» شناخته شد. این حمله، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی را فلج کرد و زیانی مالی بالغ بر ۱۰ تا ۱۹ میلیارد دلار در سراسر جهان به بار آورد.

در آن مقطع زمانی، گزارش شده بود که شبکه‌ای از ربات‌ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از ضعف‌های امنیتی سیستم‌ها طراحی شده‌اند. درنتیجه باج‌افزار مربوط به آن حمله سایبری که بعدها، پتیا (NotPetya) نام گرفت، در واقع تا حدی یک عملیات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی بود. اگر چنین حمله‌ای امروز، در حالی که فناوری هوش مصنوعی پیشرفته‌تر و مؤثرتر شده است، رخ دهد، احتمالاً خسارات مالی بسیار بیشتری به بار خواهد آورد و حتی ممکن است تجارت جهانی را مختل کند.

بنابراین، جای تعجب نیست که دولت‌ها در سراسر جهان به تهدید بالقوه هوش مصنوعی، به‌ویژه در دست هکرها و گروه‌های غیراخلاقی مشابه، توجه نشان داده‌اند. کشورها همچنین فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را برای محافظت در برابر چنین حملاتی تقویت کرده‌اند.

از ابزار تا استراتژی: نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های سایبری

تحولات هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی پیشرفته‌تر شده است. با گسترش استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) در حوزه‌های مختلف، دولت‌ها مجبور شده‌اند با این بخش به سرعت در حال تحول همگام شوند. نوآوری‌هایی که هوش مصنوعی برای دولت‌ها به همراه داشته است، در بسیاری از حوزه‌ها مؤثر بوده است.

ارتش‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی و نیروهای انتظامی به لطف حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی عملیات مؤثرتری انجام می‌دهند. علاوه بر این، توانمندی‌های هجومی ارتش‌های سایبری کشورهای پیشرفته با سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند به سطح بالاتری برسد.

نمونه‌های متعددی از این موارد در نقاط مختلف جهان مشاهده شده است، اما بیشتر در قالب عملیات نفوذ و جاسوسی بوده‌اند. به طور خاص، حملات سایبری آسیب‌زا و مخرب مبتنی بر هوش مصنوعی که زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار دهند، هنوز رخ نداده‌اند.

هوش مصنوعی در میدان نبرد سایبری: آیا زمان تغییر فرا رسیده است؟

با وجود این که تاکنون جهان شاهد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ‌های نظامی سنتی نبوده است، نگرانی‌های جهانی در این خصوص که چنین سناریویی تنها مسئله‌ای مربوط به زمان است، افزایش یافته است.