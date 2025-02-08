دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، کمک‌های مالی ایالات متحده به آفریقای جنوبی را قطع کرد. این تصمیم که روز جمعه هفتم فوریه توسط کاخ سفید اعلام شد، در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در غزه و همچنین تغییرات اخیر در سیاست زمین این کشور اتخاذ شده است.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: تا زمانی که آفریقای جنوبی به حمایت از بازیگران بد در عرصه جهانی ادامه دهد و حملات خشونت‌آمیز علیه کشاورزان اقلیت مورد تبعیض را مجاز بداند، ایالات متحده کمک‌ها و حمایت‌های خود را از این کشور متوقف خواهد کرد.

آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده است، جایی که در حملات ۱۵ ماهه اسرائیل، ده‌ها هزار فلسطینی کشته شده و بحران انسانی گسترده‌ای ایجاد شده است. کاخ سفید این شکایت را نمونه‌ای از مواضع مخالف آفریقای جنوبی نسبت به آمریکا و متحدانش دانسته است.

ترامپ سیاست‌های اخیر این کشور در زمینه مالکیت زمین را محکوم کرده است. در این راستا، کاخ سفید اعلام کرده است که ایالات متحده در حال طراحی برنامه‌ای برای اسکان مجدد کشاورزان آفریقای جنوبی و خانواده‌های آن‌ها به‌عنوان پناهندگان است.

بیانیه کاخ سفید ادامه می‌دهد که مقامات آمریکایی در نظر دارند کمک‌های بشردوستانه را اولویت‌بندی کنند، از جمله پذیرش و اسکان مجدد آفریکانرها (سفیدپوستان آفریقای جنوبی) از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده.

ترامپ مدعی است که آفریقای جنوبی در حال مصادره زمین است و این اقدامات به ضرر طبقات خاصی از مردم انجام می‌شود.