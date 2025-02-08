دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، کمکهای مالی ایالات متحده به آفریقای جنوبی را قطع کرد. این تصمیم که روز جمعه هفتم فوریه توسط کاخ سفید اعلام شد، در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی در غزه و همچنین تغییرات اخیر در سیاست زمین این کشور اتخاذ شده است.
کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد: تا زمانی که آفریقای جنوبی به حمایت از بازیگران بد در عرصه جهانی ادامه دهد و حملات خشونتآمیز علیه کشاورزان اقلیت مورد تبعیض را مجاز بداند، ایالات متحده کمکها و حمایتهای خود را از این کشور متوقف خواهد کرد.
آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم کرده است، جایی که در حملات ۱۵ ماهه اسرائیل، دهها هزار فلسطینی کشته شده و بحران انسانی گستردهای ایجاد شده است. کاخ سفید این شکایت را نمونهای از مواضع مخالف آفریقای جنوبی نسبت به آمریکا و متحدانش دانسته است.
ترامپ سیاستهای اخیر این کشور در زمینه مالکیت زمین را محکوم کرده است. در این راستا، کاخ سفید اعلام کرده است که ایالات متحده در حال طراحی برنامهای برای اسکان مجدد کشاورزان آفریقای جنوبی و خانوادههای آنها بهعنوان پناهندگان است.
بیانیه کاخ سفید ادامه میدهد که مقامات آمریکایی در نظر دارند کمکهای بشردوستانه را اولویتبندی کنند، از جمله پذیرش و اسکان مجدد آفریکانرها (سفیدپوستان آفریقای جنوبی) از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده.
ترامپ مدعی است که آفریقای جنوبی در حال مصادره زمین است و این اقدامات به ضرر طبقات خاصی از مردم انجام میشود.
ایلان ماسک، میلیاردر آفریقای جنوبیالاصل و از نزدیکان ترامپ، نیز گفته است که سفیدپوستان آفریقای جنوبی قربانی قوانین مالکیت نژادپرستانه شدهاند.
سیریل رامافوسا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی، در دفاع از این سیاستها تأکید کرد که دولت هیچ زمینی را مصادره نکرده و هدف از این سیاست کاهش نابرابریهای نژادی در مالکیت زمین است.
وی همچنین در واکنش به تهدیدات ترامپ گفت: آفریقای جنوبی تحت فشار قرار نخواهد گرفت.
ترامپ تهدید کرده بود که کمکهای مالی به آفریقای جنوبی را قطع خواهد کرد و این تهدید پس از مدتی به واقعیت پیوست. در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که در نشست آتی گروه ۲۰ (G20) که در آفریقای جنوبی برگزار میشود، شرکت نخواهد کرد.
وی این اقدام را به دلیل دستورکار ضدآمریکایی دولت آفریقای جنوبی عنوان کرده است.
مسئله زمین در آفریقای جنوبی به دلیل تاریخ استعمار و آپارتاید همچنان حساس و پرچالش باقی مانده است.
در دوران آپارتاید، سیاهپوستان از زمینهای خود بیرون رانده شدند و از حقوق مالکیت محروم بودند. بر اساس آخرین آمار، مالکان سفیدپوست هنوز مالک سهچهارم زمینهای کشاورزی آزاد آفریقای جنوبی هستند، در حالی که ۴ درصد از زمینها در اختیار سیاهپوستان است که ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.