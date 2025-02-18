در راستای کاهش تنشها بین اتیوپی و سومالی، اولین دور مذاکرات «روند آنکارا» با میانجیگری ترکیه در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۵ در آنکارا برگزار شد. این مذاکرات که به میزبانی هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، انجام شد، با حضور هیئتهایی به ریاست وزیر امور خارجه اتیوپی، گدیون تیموتیوس و وزیر مشاور در امور خارجه سومالی، علی محمد عمر برگزار گردید.بر اساس «روند آنکارا» که در دسامبر ۲۰۲۴ تصویب شد، این مذاکرات با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای میان دو کشور و حل اختلافات از طریق دیپلماسی و گفتوگو آغاز شده است.بیانیه «روند آنکارا» که با میانجیگری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و در پی مذاکرات میان آبی احمد علی، نخستوزیر اتیوپی و حسن شیخ محمود، رئیسجمهور سومالی، صادر شد، چشماندازی برای آیندهای باثباتتر و شکوفاتر ترسیم کرده است.هاکان فیدان که در این مذاکرات نقش تسهیلکننده را بر عهده دارد، در دیدارهای جداگانهای با هر یک از مقامات اتیوپی و سومالی، بر اهمیت این روند تأکید کرد. وی اظهار داشت: همکاری و پذیرش منطقهای در دنیای امروز که بهشدت دوقطبی شده، اهمیت حیاتی دارد. او همچنین افزود که موفقیت این مذاکرات فنی از همیشه مهمتر است.فیدان این مذاکرات را فرصتی تاریخی برای تغییر آینده شاخ آفریقا و تبدیل چالشها به فرصتها دانست و تأکید کرد که این فرآیند نهتنها برای اتیوپی و سومالی، بلکه برای کل قاره آفریقا، اهمیت استراتژیک دارد.او این مذاکرات را با پروژه «راه توسعه» مقایسه کرد که نویدبخش رفاه و ثباتی فراتر از مسیرهای اقتصادی آن است.در جریان این مذاکرات، هر دو هیئت بر تعهد خود به متن و ماهیت «روند آنکارا» تأکید کردند و از تلاشهای مستمر ترکیه برای فراهمسازی زمینههای گفتوگو قدردانی کردند. بر اساس این بیانیه، طرفین باید تا پایان فوریه ۲۰۲۵ مذاکرات فنی را آغاز کرده و این روند را ظرف چهار ماه تکمیل کنند.همچنین تأکید شده که هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای تعهدات مشترک، باید از طریق گفتوگو و در صورت لزوم با حمایت ترکیه، بهصورت مسالمتآمیز حلوفصل شود.پس از صدور «روند آنکارا»، مقامات دو کشور اقداماتی مهم در راستای عادیسازی روابط دوجانبه انجام دادهاند. در همین راستا، رئیسجمهور سومالی، حسن شیخ محمود، به دعوت نخستوزیر اتیوپی، آبی احمد، در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵ سفری رسمی به آدیس آبابا پایتخت اتیوپی داشت. در بیانیه مشترک این سفر، بر پایبندی به روند آنکارا و ضرورت تسریع مذاکرات فنی تأکید شد.مذاکرات فنی میان اتیوپی و سومالی، با توجه به اهمیت توسعه همکاریهای اقتصادی و تحقق پروژههای منطقهای مانند کریدور میانه، باکو – تفلیس - قارص و راه توسعه، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این پروژهها با هدف بهبود ارتباطات تجاری و افزایش تبادلات اقتصادی در منطقه طراحی شدهاند.پس از برگزاری اولین دور مذاکرات، طرفین توافق کردند که دور دوم این گفتوگوها در ماه مارس ۲۰۲۵ با میانجیگری ترکیه برگزار شود.