در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، یک بچه گوریل پنج‌ماهه که در محموله‌ای از نیجریه وارد فرودگاه استانبول شده بود، توسط تیم‌های حفاظت گمرک ترکیه توقیف و به وزارت کشاورزی و جنگل‌داری تحویل داده شد. بچه گوریل در وضعیت بحرانی قرار داشت و تحت مراقبت اداره کل حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی قرار گرفت. وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه پس از بهبود وضعیت سلامت گوریل، تصمیم گرفت یک کمپین عمومی برای نامگذاری‌اش راه‌اندازی کند و از مردم خواست تا برای او نامی انتخاب کنند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه تصویری از این گوریل منتشر و در توضیح نوشت: «نگران نباشید، من حالم خوب است.»