ترکیه
فراخوان عمومی برای انتخاب نام گوریل پنج‌ماهه پیداه شده در فرودگاه استانبول
وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه با هدف آگاهی‌بخشی درباره حفاظت از گونه‌های در حال انقراض، کمپینی برای نام‌گذاری گوریل پنج‌ماهه پیدا شده در فرودگاه استانبول، راه‌اندازی کرده است.
گوریل پنج‌ماهه پیدا شده در فرودگاه استانبول / عکس: AA
10 ژانویه 2025

گوریل پنج‌ماهه‌ای که به طور غیرقانونی از نیجریه به ترکیه منتقل شده بود، در فرودگاه استانبول و طی بازرسی‌های ماموران گمرک، توقیف و به وزارت کشاورزی و جنگل‌داری تحویل داده شد. وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه با هدف آگاهی بخشی درباره حفاظت از گونه‌های در حال انقراض، فراخوان عمومی برای نام‌گذاری این گوریل راه‌اندازی کرده است. مردم می‌توانند با استفاده از هشتگ #BenceIsmi به معنی (به نظر من اسمش) پیشنهادات خود را برای انتخاب نام این گوریل را پیشنهاد دهند.

در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، یک بچه گوریل پنج‌ماهه که در محموله‌ای از نیجریه وارد فرودگاه استانبول شده بود، توسط تیم‌های حفاظت گمرک ترکیه توقیف و به وزارت کشاورزی و جنگل‌داری تحویل داده شد. بچه گوریل در وضعیت بحرانی قرار داشت و تحت مراقبت اداره کل حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی قرار گرفت. وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه پس از بهبود وضعیت سلامت گوریل، تصمیم گرفت یک کمپین عمومی برای نامگذاری‌اش راه‌اندازی کند و از مردم خواست تا برای او نامی انتخاب کنند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه تصویری از این گوریل منتشر و در توضیح نوشت: «نگران نباشید، من حالم خوب است.»

کمپین با هشتگ#BenceIsmi، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و کاربران با پیشنهادات خود برای نامگذاری این بچه گوریل به آن پیوستند. پیشنهادات خلاقانه‌ای در میان نام‌ها بود و در کنار این پیشنهادات، بسیاری از مردم از اقدامات مقامات ترکیه در حفاظت از حیات‌وحش و مبارزه با قاچاق گونه‌های در معرض خطر حمایت کردند.

چنین اقدامات خلاقانه‌ای، نه‌تنها به آگاهی‌رسانی در مورد خطرات تهدیدکننده حیات‌وحش کمک می‌کند، بلکه تعهد وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه را نسبت به حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض نشان می‌دهد.

