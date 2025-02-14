امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در پایان کنفرانس بینالمللی سوریه در پاریس، حمایت کشورش از دولت انتقالی سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد را «مسئولیت معنوی» خود دانست و با اشاره به سرنگونی رژیم اسد در ۸ دسامبر، بیان داشت: سوریه از رژیمی رهایی یافت که مردم خود را از خانههایشان آواره کرده و به قتل رسانده بود.
ماکرون همچنین اظهار امیدواری کرد که این تحولات منجر به شکلگیری سوریهای شود که با مبارزه علیه تروریسم، به ثبات منطقه و امنیت جهانی کمک کند.
رئیسجمهور فرانسه همچنین اشاره کرد که امید جدیدی در سوریه به وجود آمده که ایجاب میکند اقدامات فوری صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد که دولت انتقالی جدید با مشکلات زیادی از جمله چالشهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، انسانی و بازگشت پناهندگان روبهرو است.
در ادامه ماکرون تأکید کرد که باید به حاکمیت سوریه احترام گذاشته شود و در این راستا پایان مداخلات خارجی و برقراری آتشبس در تمام خاک سوریه، بهویژه در شمال و شمال شرق این کشور را خواستار شد.
وی همچنین بر اهمیت مبارزه با تروریسم در سوریه تأکید کرد و خواستار پیوستن نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (شاخهای از گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ) که توسط فرانسه حمایت میشود به ارتش ملی سوریه شد.
در همین راستا، ماکرون بیان کرد: ما آمادهایم برای تأمین امنیت سوریه و کشورهای همسایه، هر آنچه که در توان داریم، انجام دهیم.
ماکرون یکی دیگر از چالشهای سوریه را ساختن دولتی شامل و محترم برای تمام اقشار دانست و ادامه داد: ظرفیت احترام به تمام جوامع در سوریه کلیدی برای شما و برای ماست و این شرطی برای ثبات است. این امر همچنین به اهداف امنیتی نیز خدمت خواهد کرد.
وی افزود که یک محیط سیاسی فراگیر میتواند پناهندگان سوریهای را برای بازگشت به کشورشان ترغیب کند ولی در ادامه افزود بهبود وضعیت انسانی و اقتصادی در سوریه از دیگر چالشهای پیشرو است.
همچنین ماکرون اعلام کرد که فرانسه ۵۰ میلیون یورو کمک انسانی به سوریه خواهد کرد. همچنین به موضوع مبارزه با بیعدالتی دولت انتقالی سوریه اشاره کرده و بیان داشت: در کشوری که جنگ داخلی چنین ویرانیهایی به بار آورده است، باید کسانی که حقوق بشر را نقض کردهاند در سریعترین زمان ممکن مجازات شوند.
ماکرون در پایان بار دیگر تأکید کرد که فرانسه تمام حمایتهای لازم را برای مقابله با چالشهای موجود در دولت انتقالی سوریه ارائه خواهد داد و افزود: ما از این که در این مسیر (به سوریه) همراه شما باشیم، آگاهیم که این مسئولیت معنوی ماست.