امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پایان کنفرانس بین‌المللی سوریه در پاریس، حمایت کشورش از دولت انتقالی سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد را «مسئولیت معنوی» خود دانست و با اشاره به سرنگونی رژیم اسد در ۸ دسامبر، بیان داشت: سوریه از رژیمی رهایی یافت که مردم خود را از خانه‌هایشان آواره کرده و به قتل رسانده بود.

ماکرون همچنین اظهار امیدواری کرد که این تحولات منجر به شکل‌گیری سوریه‌ای شود که با مبارزه علیه تروریسم، به ثبات منطقه و امنیت جهانی کمک کند.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین اشاره کرد که امید جدیدی در سوریه به وجود آمده که ایجاب می‌کند اقدامات فوری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد که دولت انتقالی جدید با مشکلات زیادی از جمله چالش‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، انسانی و بازگشت پناهندگان روبه‌رو است.

در ادامه ماکرون تأکید کرد که باید به حاکمیت سوریه احترام گذاشته شود و در این راستا پایان مداخلات خارجی و برقراری آتش‌بس در تمام خاک سوریه، به‌ویژه در شمال و شمال شرق این کشور را خواستار شد.

وی همچنین بر اهمیت مبارزه با تروریسم در سوریه تأکید کرد و خواستار پیوستن نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (شاخه‌ای از گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ) که توسط فرانسه حمایت می‌شود به ارتش ملی سوریه شد.