گفتنی است پیش از این یک برج دیده‌بانی در مقر اصلی این نیروها در ناقوره هدف مستقیم قرار گرفته و بر اثر این حمله شماری از این نیروها مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. کشورهای جهان از جمله ترکیه با انتشار بیانیه‌های جداگانه حمله اسرائيل به نیروهای یونیفل را به شدت محکوم کردند.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، با ماموریتی متشکل از حدود ۹۵۰۰ نیروی بین‌المللی پس از حمله نیروهای اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.