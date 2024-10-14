آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمانملل ۱۳ اکتبر امسال با انتشار بیانیهای گفت: نیروهای یونیفل (UNIFIL) و محل استقرار آنها هرگز نباید هدف قرار بگیرند. حملات به نیروهای حافظ صلح نقض قوانین بینالمللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.
وی افزود: درب ورودی یک پایگاه نیروهای صلحبان سازمان ملل به طور عمدی توسط خودروهای زرهی ارتش اسرائیل شکسته شد. این حادثه بسیار نگرانکننده است.
گفتنی است پیش از این یک برج دیدهبانی در مقر اصلی این نیروها در ناقوره هدف مستقیم قرار گرفته و بر اثر این حمله شماری از این نیروها مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. کشورهای جهان از جمله ترکیه با انتشار بیانیههای جداگانه حمله اسرائيل به نیروهای یونیفل را به شدت محکوم کردند.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، با ماموریتی متشکل از حدود ۹۵۰۰ نیروی بینالمللی پس از حمله نیروهای اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.