آتشسوزیهای آخرالزمانی کالیفرنیا تاکنون جان حداقل ۲۴ نفر را گرفته و بیش از ۱۳۰ هزار نفر را مجبور به تخلیه خانههایشان کرده است. از تپههای هالیوود تا پالیسید، ساکنان کالیفرنیا شاهد سوختن خانههایشان در آتشسوزی بوده که بدترین نوع در تاریخ بوده است.
در این مطلب پنج دلیل آورده شده است که توضیح میدهند چرا این آتشسوزیها مدتهاست که در راه بودهاند.
لسآنجلس در صدر مناطق پرخطر آتشسوزی در ایالات متحده
طبق تحلیل فدرال، لسآنجلس در مقایسه با ۹۹ درصد دیگر مناطق ایالات متحده از خطر آتشسوزی بالاتری برخوردار است. کارشناسان اعلام میکنند که مقامات کالیفرنیا در حالی که از تهدیدات احتمالی آگاه بودند اجازه دادهاند خانهها در مناطقی با خطر آتشسوزی بالا ساخته شوند.
منطقه پالیسید که یکی از محلههای مسکونی محبوب در لسآنجلس است و چندین سلبریتی در آن زندگی میکنند، در چنین مناطقی قرار دارد. بهعلاوه، تپههای هالیوود و آلتا دینا نیز جزو مناطقی هستند که خطر آتشسوزی بسیار بالا دارند.
تقریباً ۹۰ درصد از خانههای لسآنجلس پیش از سال ۱۹۹۰ ساخته شدهاند. مولی موری، کارشناس و پژوهشگر در زمینه مدیریت خطرات آتشسوزی در سال ۲۰۲۰، گزارشی در خصوص کاهش خطر آتشسوزی در لسآنجلس ارائه کرده است. موری، آتشسوزیهای اخیر را نتیجه سالها توسعه بیمحابا میداند.
با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، آتشسوزیها بزرگتر، خطرناکتر و کنترل آنها دشوارتر شده است. شدت آتشسوزی در لسآنجلس از دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۲۰۱۰، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از خانهها در پالیسید، که بر روی صخرهها و در درهها قرار دارند، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، سوخت مناسبی برای آتشسوزیها فراهم کردهاند. بادها میتوانند با شدت بیشتری این خانهها را به آتش کشیده و گسترش دهند.
مشکلات سیستم آب
سیستم آبرسانی لسآنجلس برای مقابله با آتشسوزیهای وسیع مانند آتشسوزیهای اخیر طراحی نشده است و تنها برای مقابله با آتشسوزیهای محلی و محدود مناسب است. گزارشها حاکی از مشکلاتی مانند فشار ضعیف آب، تأمین ناکافی منابع آب و خشک بودن برخی از شیرهای آتشنشانی است.
در مواجهه با این وضعیت، آتشنشانان هوایی مجبور به تأمین آب از اقیانوس آرام و ریختن آن روی آتش در حال گسترش شدهاند.
یک مقام از اداره آتشنشانی لسآنجلس اظهار داشت که اگرچه این اداره بهطور پیشدستانه تانکرهای آب را پر کرده بود، اما تقاضای زیاد و ارتفاع بالای برخی از شیرهای آتشنشانی باعث بروز مشکلات در فشار آب شد.
مقامات اعلام کردهاند که سیستمهای آب شهری فعال هستند، اما این سیستمها برای مقابله با آتشسوزیها طراحی نشدهاند و بیشتر برای تأمین آب در محیطهای شهری به کار میروند.
گریگوری پیرس، مدیر گروه منابع آب دانشگاه UCLA و استاد کمکی در دپارتمان برنامهریزی شهری بیان کرد که مشکل اصلی کمبود آب نیست، بلکه دشواری در انتقال سریع مقادیر زیاد آب به نقاطی خاص است که نیازمند آن هستند. برای دستیابی به این هدف، سرمایهگذاریهای وسیع در زمینه انرژی و زیرساختها ضروری است.
بادهای شدید
بادهای شدید یکی از شرایط غیرقابل پیشبینی هستند که معمولاً نمیتوان روی آن کنترل خوبی داشت.
باد در بیابانها در ترکیب با رطوبت نسبی پایین، شرایط مناسبی برای گسترش آتش فراهم میکنند. دانشمندان درباره پدیدهای به نام موج کوهستانی صحبت میکنند. موج کوهستانی، رویدادی که زمانی رخ میدهد که بادهای شدید با زاویه عمود به یک رشتهکوه برخورد میکنند و آنها را مجبور به صعود از قله کوهها کرده و سپس با سرعت و شدت به پایین میآیند.
لسآنجلس محل وزش بادهای سانتا آنا است که بهطور منظم از زمین به سمت سواحل میوزند. دانشمندان میگویند در شرایط خشک زمستانی، توسعه بادهای سریع امری غیرعادی نیست.
پوشش گیاهی و خطر آتشسوزی
در کالیفرنیا، بهویژه در مناطق با خطر بالای آتشسوزی، رعایت قانون پنج فوت برای ساکنان ضروری است. این قانون ایجاب میکند که افراد یک فضای پنج فوتی بدون پوشش گیاهی بهدور از محل سکونت خود ایجاد کنند تا خطر گسترش آتش کاهش یابد.
این فضا، بهمنظور محدود کردن سوخت در اطراف خانه و جلوگیری از انتشار آتش در صورت وقوع، طراحی شده است.
در این راستا، ساکنان باید پوشش گیاهی خشک و قابل اشتعال شامل شاخهها را هرس کرده و کنند. اما بسیاری از ساکنان لسآنجلس با این قانون مخالفت کرده و ترجیح میدهند از فضای سبز و حریم خصوصی خود که توسط پوشش گیاهی ایجاد شده، بهرهمند شوند. علاوه بر این، برخی نیز نسبت به تغییرات در طراحی فضای سبز که هزینهبردار بوده، ابراز نارضایتی کردهاند.
سیاستهای ناکارآمد
آتشسوزیهای جنگلی تهدیدی بزرگ برای محیطزیست و جامعه است. یکی از راهحلها، آتشسوزیهای کنترلشده برای از بین بردن گیاهان مرده و کاهش خطر آتشهای بزرگتر است. جان کیللی، استاد دانشگاه UCLAدر گزارشهای مختلفی اعلام کرده است که در شرایط ایمن، این آتشها میتوانند به کاهش انباشت مواد قابل اشتعال کمک کنند.
اما سیاستهای فدرالی قدیمی که بیش از یک قرن اجرا میشدند، الزام میکردند که تمام آتشها، حتی کوچکترین آنها باید خاموش شوند. این قوانین به جای کنترل و مدیریت آتشسوزیها، باعث انباشت گیاهان مرده و مواد قابل اشتعال در زیرساختهای جنگلها میشوند. این مواد انرژی زیادی را ذخیره کرده و خطر آتشسوزیهای گستردهتر را افزایش میدهند. با وجود اینکه این سیاستها اکنون دیگر اعمال نمیشوند، آثار آن همچنان در جنگلهای کالیفرنیا باقی است.
دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ طرحی برای کاهش خطر آتشسوزی در ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کالیفرنیا ارائه داد که هزینه آن ۵۰ میلیارد دلار برآورد شد. اما تاکنون تنها ۳ میلیارد دلار برای این طرح تخصیص یافته است که نشاندهنده کمبود منابع مالی و چالشهای اجرایی در مدیریت آتشسوزیهاست.