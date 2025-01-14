آتش‌سوزی‌های آخرالزمانی کالیفرنیا تاکنون جان حداقل ۲۴ نفر را گرفته و بیش از ۱۳۰ هزار نفر را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کرده است. از تپه‌های هالیوود تا پالیسید، ساکنان کالیفرنیا شاهد سوختن خانه‌هایشان در آتش‌سوزی بوده که بدترین نوع در تاریخ بوده است.

در این مطلب پنج دلیل آورده شده است که توضیح می‌دهند چرا این آتش‌سوزی‌ها مدت‌هاست که در راه بوده‌اند.

لس‌آنجلس در صدر مناطق پرخطر آتش‌سوزی در ایالات متحده

طبق تحلیل‌ فدرال، لس‌آنجلس در مقایسه با ۹۹ درصد دیگر مناطق ایالات متحده از خطر آتش‌سوزی بالاتری برخوردار است. کارشناسان اعلام می‌کنند که مقامات کالیفرنیا در حالی که از تهدیدات احتمالی آگاه بودند اجازه داده‌اند خانه‌ها در مناطقی با خطر آتش‌سوزی بالا ساخته شوند.

منطقه پالیسید که یکی از محله‌های مسکونی محبوب در لس‌آنجلس است و چندین سلبریتی در آن زندگی می‌کنند، در چنین مناطقی قرار دارد. به‌علاوه، تپه‌های هالیوود و آلتا دینا نیز جزو مناطقی هستند که خطر آتش‌سوزی بسیار بالا دارند.

تقریباً ۹۰ درصد از خانه‌های لس‌آنجلس پیش از سال ۱۹۹۰ ساخته شده‌اند. مولی موری، کارشناس و پژوهشگر در زمینه مدیریت خطرات آتش‌سوزی در سال ۲۰۲۰، گزارشی در خصوص کاهش خطر آتش‌سوزی در لس‌آنجلس ارائه کرده است. موری، آتش‌سوزی‌های اخیر را نتیجه سال‌ها توسعه بی‌محابا می‌داند.

با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، آتش‌سوزی‌ها بزرگ‌تر، خطرناک‌تر و کنترل آن‌ها دشوارتر شده است. شدت آتش‌سوزی در لس‌آنجلس از دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۲۰۱۰، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

بسیاری از خانه‌ها در پالیسید، که بر روی صخره‌ها و در دره‌ها قرار دارند، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، سوخت مناسبی برای آتش‌سوزی‌ها فراهم کرده‌اند. بادها می‌توانند با شدت بیشتری این خانه‌ها را به آتش کشیده و گسترش دهند.

مشکلات سیستم آب

سیستم آب‌رسانی لس‌آنجلس برای مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع مانند آتش‌سوزی‌های اخیر طراحی نشده است و تنها برای مقابله با آتش‌سوزی‌های محلی و محدود مناسب است. گزارش‌ها حاکی از مشکلاتی مانند فشار ضعیف آب، تأمین ناکافی منابع آب و خشک بودن برخی از شیرهای آتش‌نشانی است.

در مواجهه با این وضعیت، آتش‌نشانان هوایی مجبور به تأمین آب از اقیانوس آرام و ریختن آن روی آتش‌ در حال گسترش شده‌اند.

یک مقام از اداره آتش‌نشانی لس‌آنجلس اظهار داشت که اگرچه این اداره به‌طور پیش‌دستانه تانکرهای آب را پر کرده بود، اما تقاضای زیاد و ارتفاع بالای برخی از شیرهای آتش‌نشانی باعث بروز مشکلات در فشار آب شد.

مقامات اعلام کرده‌اند که سیستم‌های آب شهری فعال هستند، اما این سیستم‌ها برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها طراحی نشده‌اند و بیشتر برای تأمین آب در محیط‌های شهری به کار می‌روند.