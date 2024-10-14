ترکیه
آثار عکاسان برنده «جوایز عکس استانبول ۲۰۲۴» در قلب نیویورک به نمایش درمی‌آید
نمایشگاه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول ۲۰۲۴» در تاریخ ۱۵ اکتبر در خانه ترکیه (Türkevi) واقع در نیویورک افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه که برای دومین بار در نیویورک برگزار می‌شود، گزیده‌ای از آثار ۳۲ عکاس برنده این رقابت معتبر عکاسی خبری را به نمایش خواهد گذاشت.
نمایشگاه با حضور چهره‌های برجسته‌ای از عرصه‌های دیپلماسی، دانشگاه‌های بین‌المللی، رسانه‌ها و دنیای عکاسی افتتاح می‌شود. این گردهمایی فرصتی بی‌نظیر برای تبادل نظر و بحث پیرامون نقش عکاسی خبری در شکل‌دهی به درک ما از وقایع جهانی فراهم می‌کند.

مسابقه عکس استانبول ۲۰۲۴ در پنج دسته اصلی شامل خبری، ورزشی، محیط‌زیست، پرتره و زندگی روزمره برگزار شد و بعد از ارزیابی بیش از ۲۰ هزار اثر، در مجموع آثار ۳۲ عکاس در ۱۰ دسته مختلف موفق به کسب جایزه شدند.

عکس‌های این نمایشگاه، طیف گسترده‌ای از موضوعات از تراژدی انسانی در غزه تا زلزله‌های ویرانگر ترکیه را که به «فاجعه قرن» شهرت یافته‌اند، به نمایش می‌‌گذارد. همچنین، تصاویری تکان‌دهنده از زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان افغانستان، بحران زیست‌محیطی ناشی از استفاده بی‌رویه پلاستیک در نیجریه و زندگی دشوار فیل‌ها در زباله‌دانی‌های سریلانکا، ابعاد مختلف چالش‌های جهانی را به تصویر می‌کشند.

علاوه بر مسائل سیاسی و اجتماعی، نمایشگاه امسال نگاهی ویژه به دنیای ورزش دارد. تصاویری نفس‌گیر از مسابقات جهانی شنا در ژاپن و رقابت‌های پرشور تنیس ویمبلدون، جلوه‌ای از شکوه و هیجان رویدادهای ورزشی را به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه پس از افتتاحیه، از ۷ تا ۱۲ نوامبر در گالری بلو منهتن برای بازدید عموم دایر خواهد بود. علاقه‌مندان به عکاسی و هنرهای تجسمی می‌توانند از این فرصت برای مشاهده آثار برگزیده این رقابت معتبر بین‌المللی بهره ببرند.

حمایت شرکت‌های معتبری چون ترکسل، سونی، سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (TIKA) و ترکیش ایرلاینز (THY) نشان از اهمیت و اعتبار این رویداد در عرصه بین‌المللی دارد.

نمایشگاه «جوایز عکس استانبول ۲۰۲۴» نه تنها رویدادی هنری، بلکه پلی ارتباطی میان فرهنگ‌ها و ملت‌هاست که از طریق زبان جهانی تصویر، داستان‌های انسانی را روایت می‌کند و افکار عمومی را نسبت به مسائل مهم جهانی آگاه می‌سازد.

