این رویداد بخش‌های دیگری از بدخشان و مناطق مرزی تاجیکستان را نیز لرزانده است. تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی آن منتشر نشده است.

در سال‌های اخیر، افغانستان شاهد زلزله‌های متعددی بوده که خسارات جانی و مالی فراوانی به همراه داشته است. این زلزله‌ها به‌ویژه در مناطق کوهستانی و زلزله‌خیز این کشور مانند هرات، بدخشان و سایر استان‌های شمال‌شرق، آسیب‌های زیادی به زیرساخت‌ها و مردم وارد کرده است.