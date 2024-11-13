13 نوامبر 2024
سازمان زمینشناسی آمریکا امروز چهارشنبه ۱۳ اکتبر طی اطلاعیهای اعلام کرد زلزلهای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در شهرستان اشکاشم استان بدخشان واقع در شمالشرق افغانستان رخداده است.
به گفته این سازمان، زلزله مذکور حوالی ساعت ۱۰ بامداد بهوقت محلی و در عمق ۲۲۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
این رویداد بخشهای دیگری از بدخشان و مناطق مرزی تاجیکستان را نیز لرزانده است. تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی آن منتشر نشده است.
در سالهای اخیر، افغانستان شاهد زلزلههای متعددی بوده که خسارات جانی و مالی فراوانی به همراه داشته است. این زلزلهها بهویژه در مناطق کوهستانی و زلزلهخیز این کشور مانند هرات، بدخشان و سایر استانهای شمالشرق، آسیبهای زیادی به زیرساختها و مردم وارد کرده است.