در مقابل، برخی از اقتصادهای سنتی اروپا با چالش‌هایی در زمینه رشد تعداد میلیونرها مواجه هستند. بریتانیا با کاهش ۲۰ درصدی و هلند با کاهش ۵ درصدی در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در الگوهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اروپا باشد.

آلمان و فرانسه، دو قدرت برتر اقتصادی اروپا به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد رشد در تعداد میلیونرها خواهند داشت. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصادهای بزرگ اروپا همچنان درحال‌رشد هستند، اما سرعت این رشد کمتر از اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه است.

در سطح جهانی تایوان با ۵۱ درصد رشد، بیشترین افزایش تعداد میلیونرها را خواهد داشت. ایالات متحده و چین دو اقتصاد برتر جهان، به ترتیب رشد ۱۲ و ۸ درصدی را تجربه خواهند کرد.

باتوجه‌به این پیش‌بینی‌ها، به نظر می‌رسد ترکیه در آینده نزدیک به یکی از مراکز مهم تجمع ثروت در اروپا تبدیل خواهد شد.