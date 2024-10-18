گزارش «ردیاب میلیونر» (Millionaire Tracker) مؤسسه آدام اسمیت که به بررسی وضعیت ثروت در ۳۶ کشور جهان پرداخته، پیشبینی میکند که تعداد افراد با ارزش خالص دارایی بیش از یک میلیون دلار در ترکیه، ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم، بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای اروپایی است.
«ردیاب میلیونر» مؤسسه آدام اسمیت (ASI) نسبت جمعیت میلیونرها در کشورهای مختلف را محاسبه کرده و پیشبینی میکند که این نسبت در طول زمان چگونه تغییر خواهد کرد. گزارش این مؤسسه بهعنوان یک شاخص قابلاعتماد ارزیابی رشد ثروت و توزیع آن در سطح جهانی موردتوجه قرار میگیرد.
پس از ترکیه، روسیه با ۲۳ درصد رشد در تعداد میلیونرها در رتبه دوم قرار دارد. این آمار نشاندهنده پویایی اقتصادی در شرق اروپا و فرصتهای روبهرشد در این منطقه است.
در مقابل، برخی از اقتصادهای سنتی اروپا با چالشهایی در زمینه رشد تعداد میلیونرها مواجه هستند. بریتانیا با کاهش ۲۰ درصدی و هلند با کاهش ۵ درصدی در انتهای جدول قرار گرفتهاند. این امر میتواند نشاندهنده تغییر در الگوهای اقتصادی و سرمایهگذاری در اروپا باشد.
آلمان و فرانسه، دو قدرت برتر اقتصادی اروپا به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد رشد در تعداد میلیونرها خواهند داشت. این ارقام نشان میدهد که اقتصادهای بزرگ اروپا همچنان درحالرشد هستند، اما سرعت این رشد کمتر از اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه است.
در سطح جهانی تایوان با ۵۱ درصد رشد، بیشترین افزایش تعداد میلیونرها را خواهد داشت. ایالات متحده و چین دو اقتصاد برتر جهان، به ترتیب رشد ۱۲ و ۸ درصدی را تجربه خواهند کرد.
باتوجهبه این پیشبینیها، به نظر میرسد ترکیه در آینده نزدیک به یکی از مراکز مهم تجمع ثروت در اروپا تبدیل خواهد شد.