یک روز پس از حمله اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، اکنون گزارشها حاکی از آن است که طی ۲۴ ساعت گذشته مراکز درمانی و مناطق مسکونی دیگری نیز هدف حملات قرار گرفتهاند. همچنین، خسارات ناشی از این حملات و نبود امکانات اولیه زندگی، منجر به مرگومیر نوزادان شده است.
در ساعات اولیه یکشنبه، ۲۹ دسامبر، سازمان دفاع مدنی فلسطین اعلام کرد که در پی حمله اسرائیل به طبقه بالای بیمارستان الوفا در مرکز شهر غزه، دستکم هفت نفر کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدهاند.
حملات به بیمارستانها ادامه دارد
شاهدان عینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل، پس از حمله و بهآتشکشیدن بیمارستان کمال عدوان در بیتلاهیا، بیمارستان باپتیست را نیز هدف قرار داده است. به گفته آنها، یک گلوله توپ جنگی به طبقه بالای بیمارستان باپتیست اصابت کرده است.
خبرنگار آنادولو گزارش داد که این بیمارستان، پس از تخریب و سوختن بخشی از بیمارستان کمال عدوان توسط ارتش اسرائیل، آخرین مرکز درمانی فعال در شمال غزه بود.
اطلاعیه جدید اسرائیل برای تخلیه بیتحانون
ساکنان غزه اعلام کردهاند که نیروهای اسرائیلی اطلاعیهای مبنی بر تخلیه بخشهایی از شهر محاصرهشده بیتحانون در شمال غزه صادر کردهاند.
باوجود عدم شفافیت درباره تعداد افراد باقیمانده در بیتحانون، این دستور منجر به موج جدیدی از آوارگی و جابهجایی ساکنان شده است.
بخش بزرگی از مناطق تخلیه و ویران شدهاند.
سازمان خدمات اضطراری فلسطین اعلام کرد که ارتباط خود را با افرادی که همچنان در این مناطق محاصرهشده حضور دارند، از دست داده و به دلیل حملات مکرر، قادر به اعزام تیمهای امدادی به این مناطق نیست.
کمبود امکانات اولیه درمانی و گرمایشی
افزایش شدت حملات در روزهای اخیر، علاوه بر خسارات جانی، کمبود امکانات درمانی و گرمایشی را در کمپهای آوارگان تشدید کرده است.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک نوزاد ۲۰ روزه به دلیل سرمای شدید و نبود وسایل گرمایشی در چادرهای پناهندگان در مرکز غزه جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش، برادر دوقلوی این نوزاد همچنان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان شهدای اقصی بستری است.
این وزارتخانه اضافه کرد که مرگ این نوزاد، تعداد نوزادانی که طی هفته گذشته در غزه بر اثر سرما جان باختهاند را به پنج نفر رسانده است.
ادامه حملات به مناطق مسکونی
در حمله هوایی اسرائیل به خانهای در شمال غربی شهر غزه، سه فلسطینی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که این حمله خانهای در خیابان نفق را هدف قرار داده و خسارات گستردهای بر جای گذاشته است.
در میان زخمیها زنان و کودکان نیز حضور دارند که بسیاری از آنها برای درمان به بیمارستان عرب باپتیست منتقل شدهاند.