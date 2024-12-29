یک روز پس از حمله اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که طی ۲۴ ساعت گذشته مراکز درمانی و مناطق مسکونی دیگری نیز هدف حملات قرار گرفته‌اند. همچنین، خسارات ناشی از این حملات و نبود امکانات اولیه زندگی، منجر به مرگ‌ومیر نوزادان شده است.

در ساعات اولیه یکشنبه، ۲۹ دسامبر، سازمان دفاع مدنی فلسطین اعلام کرد که در پی حمله اسرائیل به طبقه بالای بیمارستان الوفا در مرکز شهر غزه، دست‌کم هفت نفر کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شده‌اند.

حملات به بیمارستان‌ها ادامه دارد

شاهدان عینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل، پس از حمله و به‌آتش‌کشیدن بیمارستان کمال عدوان در بیت‌لاهیا، بیمارستان باپتیست را نیز هدف قرار داده است. به گفته آن‌ها، یک گلوله توپ جنگی به طبقه بالای بیمارستان باپتیست اصابت کرده است.

خبرنگار آنادولو گزارش داد که این بیمارستان، پس از تخریب و سوختن بخشی از بیمارستان کمال عدوان توسط ارتش اسرائیل، آخرین مرکز درمانی فعال در شمال غزه بود.

اطلاعیه جدید اسرائیل برای تخلیه بیت‌حانون

ساکنان غزه اعلام کرده‌اند که نیروهای اسرائیلی اطلاعیه‌ای مبنی بر تخلیه بخش‌هایی از شهر محاصره‌شده بیت‌حانون در شمال غزه صادر کرده‌اند.

باوجود عدم شفافیت درباره تعداد افراد باقی‌مانده در بیت‌حانون، این دستور منجر به موج جدیدی از آوارگی و جابه‌جایی ساکنان شده است.

بخش بزرگی از مناطق تخلیه و ویران شده‌اند.