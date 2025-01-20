خدمات زندانهای اسرائیل بامداد دوشنبه، ۲۰ ژانویه، در بیانیهای اعلام کرد که روند آزادسازی ۹۰ زندانی فلسطینی که بخشی از توافق آتشبس غزه است، در ساعت ۱: ۳۰ بامداد تکمیل شد. این توافق از روز گذشته اجرایی شده بود.این اداره اعلام کرد که تمامی زندانیان از زندان نظامی عوفر آزاد شدند.در تصاویری که در خروجی خبرگزاریها منتشر شده، یک اتوبوس دیده میشود که دهها نفر از بازداشتشدگان را از دروازههای زندان عوفر در نزدیکی شهر رامالله در کرانه باختری خارج میکند.بر اساس فهرستی که از سوی کمیسیون امور زندانیان دولت فلسطین ارائهشده، تمامی آزادشدگان شامل زنان و افراد زیر سن قانونی هستند.گردانهای القسام بار دیگر بر تعهد خود به آتشبس غزه تاکید کردند.خبرگزاری آنادولوی ترکیه گزارش داد که اتوبوسهای حامل زندانیان فلسطینی که بهعنوان بخشی از توافق آتشبس غزه و تبادل زندانیان از زندانهای اسرائیل آزاد شدهاند، وارد شهر بیتونیا شدند.جمعیت عظیمی در شهر بیتونیا در کرانه باختری اشغالی با شوروشوق از بازگشت زندانیان فلسطینی آزادشده از زندانهای اسرائیل استقبال کردند.