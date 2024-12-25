سیاست
دولت کانادا اقدامات چین علیه نهادهای مرتبط با حقوق ترک‌های اویغور را محکوم کرد
دولت کانادا اقدامات چین علیه دو نهاد و ۲۰ شهروند کانادایی فعال در حمایت از حقوق بشر مرتبط با ترک‌های اویغور و تبتی‌ها را محکوم کرد و از پکن خواست به تعهدات خود طبق حقوق بین‌الملل پایبند باشد.
پرچم کانادا / عکس: AA
25 دسامبر 2024

دولت کانادا، اقدامات چین علیه دو نهاد و ۲۰ شهروند کانادایی فعال در مسائل حقوق بشر مرتبط با ترک‌های اویغور و تبتی‌ها را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۴ دسامبر از سوی وزارت امور خارجه کانادا منتشر شد، آمده است: این وزارتخانه همبستگی خود را با کمیته کانادا - تبت و فعالان حقوق بشری اویغورها اعلام کرده و اقدام چین در مجازات و ظلم به ترک‌های اویغور و سرکوب حمایت از حقوق بشر را به‌شدت محکوم می‌کند.

همچنین از دولت چین خواسته شده است به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل پایبند باشد. در این بیانیه، به شهروندان کانادایی نیز به دلیل خطر اجرای سلیقه‌ای قوانین محلی، به احتیاط هنگام حضور در چین توصیه شده‌اند.

ترک‌های اویغور، اقلیتی عمدتاً مسلمان با جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر، در منطقه سین‌کیانگ چین زندگی می‌کنند. گروه‌های حقوق بشری، دولت چین را به نقض گسترده حقوق اویغورها از جمله استفاده از کار اجباری در اردوگاه‌ها متهم کرده‌اند؛ اتهامی که چین رد کرده است.

چین روز یکشنبه، ۲۲ دسامبر، در واکنش به فعالیت‌های حقوق بشری اویغورهای ساکن کانادا و کمیته کانادا - تبت، مسدودسازی دارایی‌های این نهادها و ممنوعیت ورود ۲۰ شهروند کانادایی به چین را اعلام کرد.

دولت کانادا تأکید کرده است که هیچ‌گونه تهدید، اعمال خشونت یا آزار علیه افراد در خاک کانادا یا خانواده و دوستان آنها به دلیل عقاید سیاسی مخالف را تحمل نخواهد کرد.

شایان‌ذکر است که چین در سال ۱۹۵۰ کنترل منطقه تبت را در دست گرفت. این در حالی است که گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی و مهاجران تبتی بارها شیوه حکمرانی چین در تبت را نقد کرده و از اقدامات ناقض حقوق بشر علیه ساکنان این منطقه انتقاد کرده‌اند.

