دولت کانادا، اقدامات چین علیه دو نهاد و ۲۰ شهروند کانادایی فعال در مسائل حقوق بشر مرتبط با ترک‌های اویغور و تبتی‌ها را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۴ دسامبر از سوی وزارت امور خارجه کانادا منتشر شد، آمده است: این وزارتخانه همبستگی خود را با کمیته کانادا - تبت و فعالان حقوق بشری اویغورها اعلام کرده و اقدام چین در مجازات و ظلم به ترک‌های اویغور و سرکوب حمایت از حقوق بشر را به‌شدت محکوم می‌کند.

همچنین از دولت چین خواسته شده است به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل پایبند باشد. در این بیانیه، به شهروندان کانادایی نیز به دلیل خطر اجرای سلیقه‌ای قوانین محلی، به احتیاط هنگام حضور در چین توصیه شده‌اند.

ترک‌های اویغور، اقلیتی عمدتاً مسلمان با جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر، در منطقه سین‌کیانگ چین زندگی می‌کنند. گروه‌های حقوق بشری، دولت چین را به نقض گسترده حقوق اویغورها از جمله استفاده از کار اجباری در اردوگاه‌ها متهم کرده‌اند؛ اتهامی که چین رد کرده است.