بامداد روز گذشته در ساعت ۰۵:۳۰ (۰۳:۳۰ به‌وقت گرینویچ)، نیروهای امنیت دریایی مصر آلارم هشداری از یک قایق توریستی دریافت کردند. این قایق حامل ۴۴ مسافر، از جمله ۱۴ خدمه، بود که به دلیل مواج بودن دریا با سانحه مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، ۲۸ نفر از مسافران این قایق نجات یافته‌اند و تلاش‌ها برای پیداکردن دیگر مسافران همچنان ادامه دارد.

تا کنون مقامات کشورهای انگلیس، فنلاند، اسپانیا، آلمان، آمریکا، چین و لهستان حضور شهروندان خود در قایق توریستی سانحه‌دیده را تأیید کرده‌اند.

مقامات مصری همچنین اعلام کرده‌اند که علاوه بر خدمه قایق، چهار شهروند مصری نیز در این قایق حضور داشتند.

هنوز مقامات مسئول علت احتمالی این حادثه را اعلام نکرده‌اند، اما طبق اظهارات برخی از افرادی که در قایق بودند، یک موج به قایق برخورد کرده و باعث واژگونی آن شده است.