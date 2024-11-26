سیاست
قایق توریستی در دریای سرخ با ۴۴ سرنشین غرق شد
مقامات مصری اعلام کردند یک قایق توریستی حامل مسافران خارجی در آب‌های دریای سرخ دچار سانحه شده است. بر اساس گزارش‌ها، ۱۶ نفر از مسافران این قایق همچنان مفقود هستند.
قایق توریستی در اسکله تفریحی در دریای سرخ / عکس: AA
26 نوامبر 2024

بامداد روز گذشته در ساعت ۰۵:۳۰ (۰۳:۳۰ به‌وقت گرینویچ)، نیروهای امنیت دریایی مصر آلارم هشداری از یک قایق توریستی دریافت کردند. این قایق حامل ۴۴ مسافر، از جمله ۱۴ خدمه، بود که به دلیل مواج بودن دریا با سانحه مواجه شده است.

 بر اساس گزارش‌های اولیه، ۲۸ نفر از مسافران این قایق نجات یافته‌اند و تلاش‌ها برای پیداکردن دیگر مسافران همچنان ادامه دارد.

 تا کنون مقامات کشورهای انگلیس، فنلاند، اسپانیا، آلمان، آمریکا، چین و لهستان حضور شهروندان خود در قایق توریستی سانحه‌دیده را تأیید کرده‌اند.

مقامات مصری همچنین اعلام کرده‌اند که علاوه بر خدمه قایق، چهار شهروند مصری نیز در این قایق حضور داشتند.

هنوز مقامات مسئول علت احتمالی این حادثه را اعلام نکرده‌اند، اما طبق اظهارات برخی از افرادی که در قایق بودند، یک موج به قایق برخورد کرده و باعث واژگونی آن شده است.

 پیش‌ازاین، کارشناسان هواشناسی نسبت به فعالیت‌های دریایی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هشدار داده بودند. پیش‌بینی‌ها از وقوع بادهای دریایی با سرعت ۳۷ تا ۴۳ مایل در ساعت (۶۰ تا ۷۰ کیلومتر در ساعت) و ارتفاع موج سه تا چهار متر (۱۰ تا ۱۳ فوت) حکایت داشت.

سرلشکر عمرو حنفی، فرمانده نیروهای امنیتی دریای سرخ، دررابطه‌با این سانحه گفت: بازماندگان در منطقه وادی الجمال در جنوب مرصع علم پیدا شده‌اند و تحت مراقبت‌های پزشکی هستند.

حنفی با بیان اینکه هیچ نقص فنی در زمان وقوع این حادثه وجود نداشته است، افزود: تیم‌های امدادی، با مشارکت ناو جنگی الفاتح نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی مصر، به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش‌اند تا اطلاعات بیشتری در خصوص سرنوشت مفقودین این حادثه کسب کنند.

 هنوز هویت و ملیت نجات‌یافتگان و مفقودین مشخص نشده است.

