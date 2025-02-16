سیاست
انتقاد مادر زندانی اسرائیلی از تعلل دولت در مبادله زندانیان
مادر یک سرباز زندانی اسرائیلی، تأخیر دولت نتانیاهو در مبادله زندانیان را تصمیمی سیاسی دانست و خواستار تسریع این روند شد.
خانواده‌های زندانیان اسرائیلی خواستار بازگشت عزیزان خود هستند / عکس: AA
16 فوریه 2025

آنات آنگرست، مادر ماتان آنگرست، سرباز اسرائیلی که در غزه زندانی است، معامله مبادله زندانیان را به دلیل تأخیرهای دولت اسرائیل نامطمئن توصیف کرد.

او اظهار داشت که در حالی که حماس متعهد به ادامه این مبادله است، دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو روند را به دلایل سیاسی طولانی کرده و این امر بر اجرای به‌موقع آن تأثیر گذاشته است.

او افزود که حتی حماس نیز آماده است روند مبادله زندانیان را تسریع کند، اما اسرائیل به دلایل سیاسی آن را به تعویق انداخته است.

این مادر اسرائیلی روز شنبه، ۱۵ فوریه، در گفت‌وگو با روزنامه هاآرتص اعلام کرد که یکی از زندانیان اسرائیلی که اخیراً در قالب مبادله آزاد شده، تأیید کرده است که پسرش ماتان هنوز در غزه زنده است.

او گفت که با وجود تضمین‌های نتانیاهو مبنی بر اولویت داشتن آزادی اسیران به دلایل انسانی، خانواده‌ها از مقامات اسرائیلی خواستار اقدامات جدی برای اطمینان از پیشرفت این معامله هستند.

