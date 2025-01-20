سیاست
2 دقیقه خواندن
اولین کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شدند
به گفته سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از اجرایی شدن آتش‌بس طولانی‌مدت مابین اسرائیل و حماس، کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی به سمت غزه حرکت کردند. در این مرحله حدود ۲۶۰ کامیون کمک‌های انسانی و ۱۶ کامیون سوخت از طریق دو گذرگاه اصلی وارد غزه شدند.
اولین کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شدند
پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس و مبادله متقابل اسرا بین حماس و اسرائیل در غزه، کامیون‌های کمک‌رسانی از گذرگاه کرم ابو سالم عبور کرده و وارد غزه شدند. / عکس: AA
20 ژانویه 2025

جاناتان ویتال، مسئول دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) در اراضی فلسطینی، اعلام کرد که اولین کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی با آغاز آتش‌بس در صبح یکشنبه، ۱۹ ژانویه، وارد غزه شدند.

وی افزود: در روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفته تا کمک‌های بشردوستانه بارگیری و برای توزیع فوری در سراسر غزه آماده شود.

یک منبع مصری گزارش داد که ۲۶۰ کامیون حامل کمک و ۱۶ کامیون سوخت از طریق گذرگاه مرزی «کرم ابو سالم» تحت کنترل اسرائیل و گذرگاه «نیتسانا» بین مصر و اسرائیل وارد شدند. همچنین حدود دوازده آمبولانس در حال خروج از گذرگاه رفح مشاهده شد.

مطالب پیشنهادی

خبرنگاران از عبور صدها کامیون حامل کمک‌های انسانی در ۵۰ کیلومتری سمت غربی گذرگاه رفح و حوالی منطقه الاریش خبر می‌دهند. برخی از کامیون‌ها پس از تخلیه بار خالی بازگشتند.

شایان ذکر است که گذرگاه مرزی رفح، که پیش‌تر نقطه ورود اصلی کمک‌های انسانی بود، از ماه مه سال گذشته توسط نیروهای اشغال‌گر بسته شده بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us