جاناتان ویتال، مسئول دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) در اراضی فلسطینی، اعلام کرد که اولین کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی با آغاز آتش‌بس در صبح یکشنبه، ۱۹ ژانویه، وارد غزه شدند.

وی افزود: در روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفته تا کمک‌های بشردوستانه بارگیری و برای توزیع فوری در سراسر غزه آماده شود.

یک منبع مصری گزارش داد که ۲۶۰ کامیون حامل کمک و ۱۶ کامیون سوخت از طریق گذرگاه مرزی «کرم ابو سالم» تحت کنترل اسرائیل و گذرگاه «نیتسانا» بین مصر و اسرائیل وارد شدند. همچنین حدود دوازده آمبولانس در حال خروج از گذرگاه رفح مشاهده شد.