نهادهای بین‌المللی توسعه در نشست کنفرانس بین‌المللی سوریه که در پاریس برگزار شد، بر همکاری مشترک برای بازسازی این کشور تأکید کردند.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه فرانسه، این نشست با هدف بررسی چالش‌های مرتبط با کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌ها برای بازسازی سوریه برگزار شده و بر راهکارهای تسهیل این روند متمرکز بوده است.

این نشست به ابتکار فرانسه و با حضور ثانی محمد صیلیحی، وزیر مشاور فرانسه در امور فرانکوفونی و همکاری‌های بین‌المللی، اسد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه و نمایندگانی از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه توسعه برگزار شد.