مقامات پلیس فدرال آمریکا (FBI) اعلام کردند که فرد مظنون شمس‌الدین جبار، ۴۲ ساله و اهل ایالت تگزاس می‌باشد. براساس گزارش پلیس، جبار با یک کامیون وانت فورد به سمت جمعیت حاضر در منطقه توریستی نیواورلئان حرکت کرده و تلاش کرده است تا حد ممکن به افراد بیشتری آسیب برساند.

شمس‌الدین جبار پس از برخورد با جمعیت، از وسیله نقلیه خارج شده و به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرده است که با پاسخ آتش نیروهای پلیس مواجه شده است. در جریان این درگیری، دو افسر پلیس مجروح شده‌اند که حال عمومی آنها پایدار گزارش شده است.

پلیس فدرال همچنین اعلام کرده است که در داخل وسیله نقلیه مظنون، پرچم گروه تروریستی داعش و همچنین چندین سلاح و یک دستگاه انفجاری کشف شده است. در منطقه فرنچ کوارتر نیز تعدادی دستگاه انفجاری شناسایی شده که کارشناسان خنثی‌سازی بمب در حال بررسی و ایمن‌سازی آنها هستند.