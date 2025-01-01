سیاست
حمله در نیواورلئان آمریکا؛ اف‌بی‌آی از شناسایی مظنون خبر داد
در حادثه‌ای در نیواورلئان ایالت لوییزیانا آمریکا یک خودرو با حمله به جمعیت و زیر گرفتن رهگذران منجر به کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر شد. اف‌بی‌آی اعلام کرد که احتمالاً مظنون به‌تنهایی عمل نکرده و در حال بررسی ارتباطات او با گروه‌های تروریستی است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
در حمله‌ای در نیواورلئان، یک خودرو با برخورد به جمعیت ۱۰ کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت/ عکس: Reuters
1 ژانویه 2025

مقامات پلیس فدرال آمریکا (FBI) اعلام کردند که فرد مظنون شمس‌الدین جبار، ۴۲ ساله و اهل ایالت تگزاس می‌باشد. براساس گزارش پلیس، جبار با یک کامیون وانت فورد به سمت جمعیت حاضر در منطقه توریستی نیواورلئان حرکت کرده و تلاش کرده است تا حد ممکن به افراد بیشتری آسیب برساند.

شمس‌الدین جبار پس از برخورد با جمعیت، از وسیله نقلیه خارج شده و به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرده است که با پاسخ آتش نیروهای پلیس مواجه شده است. در جریان این درگیری، دو افسر پلیس مجروح شده‌اند که حال عمومی آنها پایدار گزارش شده است.

پلیس فدرال همچنین اعلام کرده است که در داخل وسیله نقلیه مظنون، پرچم گروه تروریستی داعش و همچنین چندین سلاح و یک دستگاه انفجاری کشف شده است. در منطقه فرنچ کوارتر نیز تعدادی دستگاه انفجاری شناسایی شده که کارشناسان خنثی‌سازی بمب در حال بررسی و ایمن‌سازی آنها هستند.

اف‌بی‌آی تحقیقات برای شناسایی هرگونه ارتباط یا همدست احتمالی این فرد همچنان ادامه دارد و تمامی سرنخ‌ها به‌طور جدی بررسی می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای مراتب تاثر و تاسف خود را از این حمله روی‌داده بیان نمود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه آمده است: ما از وقوع این حمله در نیواورلئان عمیقاً متأسف هستیم. مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ها و نزدیکان قربانیان این حمله ابراز داشته و برای مجروحان شفای عاجل را آرزومندیم.

همچنین وزارت امور خارجه ترکیه بر لزوم روشن شدن انگیزه این حمله و محاکمه مسئولان احتمالی آن تأکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که عاملان این حمله هرچه زودتر در برابر عدالت پاسخگو شوند.

