ترکیه
بارزانی: پ.ک.ک تهدید امنیتی علیه ترکیه و عراق است
رئیس دولت اقلیم کرد عراق از پ.ک.ک به‌عنوان تهدیدی جدی برای منطقه اشاره کرد و تأکید نمود که فرایند حل مشکلات در ترکیه باید از نفوذ دشمنان آن مصون بماند.
نچیروان بارزانی، رئیس اداره اقلیم کرد عراق درهمایش صلح و امنیت خاورمیانه در دهوک / عکس: AA
1 نوامبر 2024

نچیروان بارزانی، چهارشنبه ۳۰ اکتبر، طی سخنانی در همایشی به میزبانی مرکز تحقیقات خاورمیانه در اربیل عراق ضمن اشاره به روابط خوب و نزدیک تجاری و اقتصادی اقلیم با جمهوری ترکیه و اهمیت استقرار امنیت در منطقه، تهدید ترور در مرزهای دو کشور را جدی خواند و گفت: پ.ک.ک نه‌تنها برای ترکیه بلکه برای ما هم تهدیدی بزرگ است. این گروه به قوانین و چارچوب‌های سازمانی منطقه کردستان هیچ احترامی قائل نیست.

وی با تأکید بر ادامه فرایند طی شده در ترکیه برای حل مشکلات داخلی و خارجی اظهار داشت: پ.ک.ک اگر طالب راه‌حل است باید تمامی اقدامات تروریستی خود را متوقف و ترک کند. عملیات تروریستی اخیر در آنکارا باهدف نابودکردن فرایند «حل و فصل مشکل» صورت پذیرفت و باید جلوی کسانی که تبر به ریشه صلح می‌زنند گرفته شود.

بارزانی با اشاره به اینکه فرایند حل این مسائل برای کل منطقه منفعت خواهد داشت از روابط حسنه تجاری با ترکیه گفت و تأکید کرد: حجم مبادلات تجاری ما با ترکیه به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. همگی به یاد داریم که توقف روند صادرات نفت از بندر جیحون ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد عراق ضرر وارد کرد. این مسائل باید بیشتر از دید اقتصادی موردتوجه قرار گیرد تا سیاسی.

