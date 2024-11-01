نچیروان بارزانی، چهارشنبه ۳۰ اکتبر، طی سخنانی در همایشی به میزبانی مرکز تحقیقات خاورمیانه در اربیل عراق ضمن اشاره به روابط خوب و نزدیک تجاری و اقتصادی اقلیم با جمهوری ترکیه و اهمیت استقرار امنیت در منطقه، تهدید ترور در مرزهای دو کشور را جدی خواند و گفت: پ.ک.ک نه‌تنها برای ترکیه بلکه برای ما هم تهدیدی بزرگ است. این گروه به قوانین و چارچوب‌های سازمانی منطقه کردستان هیچ احترامی قائل نیست.

وی با تأکید بر ادامه فرایند طی شده در ترکیه برای حل مشکلات داخلی و خارجی اظهار داشت: پ.ک.ک اگر طالب راه‌حل است باید تمامی اقدامات تروریستی خود را متوقف و ترک کند. عملیات تروریستی اخیر در آنکارا باهدف نابودکردن فرایند «حل و فصل مشکل» صورت پذیرفت و باید جلوی کسانی که تبر به ریشه صلح می‌زنند گرفته شود.