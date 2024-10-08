پس از چندین روز حمله هوایی اسرائیل به لبنان، وقتیکه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خبر از ورود زمینی به لبنان داد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و تقریباً دوازده کشور دیگر بهطور مشترک خواستار آتشبس فوری ۲۱ روزه شدند تا امکان مذاکره بین اسرائیل و حزبالله فراهم شود.
این پیشنهاد که در اواخر روز چهارشنبه ۲۵ سپتامبر مطرح شد، پس از چندین روز بمباران شدید مواضع حزبالله در مرز و حتی پایتخت لبنان توسط نیروی هوایی اسرائیل که منجربه کشته شدن ۶۰۰ نفر و بیخانمانی چندین هزار لبنانی، صورت میگرفت و احتمال پیچیدهتر شدن اوضاع در خاورمیانه بیشازپیش میرفت. یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت: هر دو طرف به این پیشنهاد پاسخ خواهند داد، آنها متن را دریافت کردهاند و مکرراً ما اجازه خواهیم داد که آنها در ساعات آینده درباره اقدامات خود برای پذیرش توافق صحبت کنند. وی افزود: ۲۱ روز میتواند فضای پایدار مناسبی برای مذاکرات براساس واقعیات فراهم آورد تا بتوان به یک توافق پیچیده رسید.
اسرائیل روز پنجشنبه به درخواستهای جهانی بیاعتنایی کرد و پیشنهاد اصلیترین حامی و متحد خود را رد کرد و دیری نپایید که به حملات خود ادامه داد و منجربه کشته شدن صدها نفر دیگر در لبنان و خسارت به زیرساختهای پایتخت این کشور شد و نگرانیها از یک جنگ تمامعیار منطقهای را افزایش داد.
روز جمعه ۲۷ سپتامبر، بنیامین نتانیاهو در مقابل دیدگان جهان به سؤال خبرنگاران مبنیبر نگرش دولت متبوع وی درباره موضوع آتشبس، از پیگیری این موضوع بههمراه آمریکا گفت و وعده داد که بحث درباره ابتکار آتشبس برای لبنان تحت رهبری ایالات متحده در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. وی از بازگرداندن مردم به خانههایشان بهطور ایمن، سخن بهمیان آورد و گفت: ما این بحثها را در روزهای آینده ادامه خواهیم داد.
اما بعد از چندین روز پاسکاری موضوع آتشبس بین اعضای کابینه جنگ و اعلام مخالفت برخی از وزرای دولت اسرائیل، از آتشبس به عنوان فرصتی برای سازماندهی و تقویت حزبالله یاد کرد.
بهدنبال آن، دفتر نتانیاهو یک جواب قاطع صادر کرد و گفت: نخست وزیر اسرائیل به این ایده رضایت نداده و آن را «پیشنهاد آمریکایی-فرانسوی» نامیده است. در حالی که موضوع آتشبس در هوا میچرخید، جنگندههای اسرائیلی در آسمان لبنان مشغول بمباران منازل مسکونی به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزبالله بودند.
حتی دفتر نخستوزیر اسرائیل با ارائه گزارشهایی ادعا میکرد نتانیاهو دستور کاهش مقیاس حملات هوایی در لبنان را صادر کرده است و بدینصورت با سر کار گذاشتن دولتهای طرفحساب با اسرائیل، سایه فشار جهانی مبنیبر اعمال آتشبس را از روی کشورش برداشت و بعد از گذشت چندین روز از ۲۵ سپتامبر، همگان شاهد عکس آن مواضع میباشند. از حال و روز این روزهای لبنان میتوان دریافت که درواقع نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور داده بود که بر اساس برنامههایی که به او ارائه شده است، به جنگیدن با تمام قدرت ادامه دهند.
در حدفصل طرح موضوع آتشبس تابدین روز، ارتش اسرائیل در مرز با لبنان، تمرین شبیهسازی حمله زمینی به لبنان برگزار کرد که برای پلان بعدی پس از حملات هوایی و انفجار دستگاههای ارتباطی حزبالله آماده میشد. نیروی هوایی اسرائیل درحال برنامهریزی برای کمک به نیروها در صورت انجام یک عملیات زمینی بود؛ بهعلاوه آنها برنامهای برای جلوگیری از هرگونه انتقال تسلیحات از ایران میچیدند.
و چندین و چند برنامهای که برخلاف تصویرسازیهای متحدان اسرائیل در حال اجرایی شدن است. درحالیکه امانوئل مکرون، آنتونی بلینکن، سخنگوی کاخ سفید، وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات غربی از امکان یافت راهحل دیپلماتیک سخن بهمیان میآورند، ولی در دیگر طرف، اسرائیل تمامی برنامههای خود را بدون کموکاست عملیاتی میکند.
از جنگ ویرانگر در غزه یک سال گذشت؛ با تمامی این اوصاف، اسرائیل با گشودن خط جنگی جدید در لبنان و افزایش حملات به سوریه، خاورمیانه را در آستانه یک جنگ منطقهای گستردهتر قرار داده است. این کشور به طور فزایندهای در سطح بینالمللی منزوی شده است که اعتراضات سراسری در اقصینقاط جهان در سالروز جنگ غزه گواهی بر این ادعاست.