پس از چندین روز حمله هوایی اسرائیل به لبنان، وقتی‌که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خبر از ورود زمینی به لبنان داد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و تقریباً دوازده کشور دیگر به‌طور مشترک خواستار آتش‌بس فوری ۲۱ روزه شدند تا امکان مذاکره بین اسرائیل و حزب‌الله فراهم شود.

این پیشنهاد که در اواخر روز چهارشنبه ۲۵ سپتامبر مطرح شد، پس از چندین روز بمباران شدید مواضع حزب‌الله در مرز و حتی پایتخت لبنان توسط نیروی هوایی اسرائیل که منجربه کشته شدن ۶۰۰ نفر و بی‌خانمانی چندین هزار لبنانی، صورت می‌گرفت و احتمال پیچیده‌تر شدن اوضاع در خاورمیانه بیش‌ازپیش می‌رفت. یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت: هر دو طرف به این پیشنهاد پاسخ خواهند داد، آن‌ها متن را دریافت کرده‌اند و مکرراً ما اجازه خواهیم داد که آن‌ها در ساعات آینده درباره اقدامات خود برای پذیرش توافق صحبت کنند. وی افزود: ۲۱ روز می‌تواند فضای پایدار مناسبی برای مذاکرات براساس واقعیات فراهم آورد تا بتوان به یک توافق پیچیده رسید.

اسرائیل روز پنجشنبه به درخواست‌های جهانی بی‌اعتنایی کرد و پیشنهاد اصلی‌ترین حامی و متحد خود را رد کرد و دیری نپایید که به حملات خود ادامه داد و منجربه کشته شدن صدها نفر دیگر در لبنان و خسارت به زیرساخت‌های پایتخت این کشور شد و نگرانی‌ها از یک جنگ تمام‌عیار منطقه‌ای را افزایش داد.

روز جمعه ۲۷ سپتامبر، بنیامین نتانیاهو در مقابل دید‌گان جهان به سؤال خبرنگاران مبنی‌بر نگرش دولت متبوع وی درباره موضوع آتش‌بس، از پیگیری این موضوع به‌همراه آمریکا گفت و وعده داد که بحث درباره ابتکار آتش‌بس برای لبنان تحت رهبری ایالات متحده در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. وی از بازگرداندن مردم به خانه‌هایشان به‌طور ایمن، سخن به‌میان آورد و گفت: ما این بحث‌ها را در روزهای آینده ادامه خواهیم داد.

اما بعد از چندین روز پاسکاری موضوع آتش‌بس بین اعضای کابینه جنگ و اعلام مخالفت برخی از وزرای دولت اسرائیل، از آتش‌بس به عنوان فرصتی برای سازماندهی و تقویت حزب‌الله یاد کرد.

به‌دنبال آن، دفتر نتانیاهو یک جواب قاطع صادر کرد و گفت: نخست وزیر اسرائیل به این ایده رضایت نداده و آن را «پیشنهاد آمریکایی-فرانسوی» نامیده است. در حالی که موضوع آتش‌بس در هوا می‌چرخید، جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان لبنان مشغول بمباران منازل مسکونی به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزب‌الله بودند.