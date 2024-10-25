سیاست
3 دقیقه خواندن
استارباکس در بالاترین نقطه بحران مالی و تبلیغاتی پس از حملات اسرائیل به غزه
بزرگ‌ترین مرکز زنجیره‌ای قهوه دنیا در گزارش فروش چهارماهه سوم خود با یک کاهش بارزی روبه‌رو شده است.
استارباکس در بالاترین نقطه بحران مالی و تبلیغاتی پس از حملات اسرائیل به غزه
تظاهرات مردم در حمایت از فلسطین در شهر بارسلون اسپانیا/ عکس: Reuters
25 اکتبر 2024

بعد از حملات اسرائیل به غزه، شرکت استارباکس با موجی از اعتراضات مردمی و تهدید به بایکوت‌های سراسری مواجه شد. این شرکت که به‌دنبال حمله ۷ اکتبر به غزه با چالش‌های مالی و تبلیغاتی متعددی روبه‌رو شده، به یکی از اهداف تحریم‌هایی تبدیل شد که علیه شرکت‌های مرتبط با اسرائیل مطرح شده است.

در پی این بحران، استارباکس در تاریخ ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که فروش جهانی‌اش ۷ درصد کاهش یافته است. در همین راستا، فروش در ایالات متحده آمریکا ۶ درصد و در چین ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این تحولات تأثیر خود را بر گشایش روزانه سهام استارباکس در تاریخ ۲۳ اکتبر گذاشت و ارزش سهام این شرکت ۵ درصد کاهش یافت.

برایان نیکول، مدیر جدید استارباکس، در ابتدای مسئولیت خود با بحران جدی مواجه شده و در سخنانش بر لزوم اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای برای حل مشکلات مالی تأکید کرد. او گفت: برای عبور از بحران فعلی باید تغییرات عمده‌ای در استراتژی فروش خود اعمال کنیم.

این شرکت اخیراً به‌منظور جذب مشتریان، کمپین‌های تبلیغاتی مشابه ASMR را آغاز کرده که بیشتر بر جلوه‌های سمعی و بصری تأکید دارد. همچنین، استراتژی بازاریابی استارباکس از هدف‌گذاری مشتریان وفادار به سمت جذب عموم مشتریان تغییر کرده است.

مطالب پیشنهادی

نیکول پس از حدود یک ماه از شروع کار خود، مشکلات اصلی شرکت را شامل منوی پیچیده، کمبود کارکنان در فروشگاه‌ها و قیمت‌گذاری بالای نوشیدنی‌ها و غذاها دانست و تأکید کرد که مشکل تحریم‌ها و بایکوت‌ها همچنان پابرجاست.

این شرکت در سال گذشته به‌دلیل تأثیر منفی فروش در خاورمیانه، پیش‌بینی فروش سالانه خود را برای دوره اکتبر و دسامبر کاهش داده بود. همچنین، این شرکت پس از سال ۲۰۲۰ برای اولین‌بار در سال گذشته با کاهش ۴ درصدی در فروش جهانی مواجه شد و در سال جاری نیز در ماه‌های سوم و پنجم با کاهش ۳ درصدی فروش روبه‌رو بود.

گزارش کامل مالی استارباکس در تاریخ ۳۰ اکتبر منتشر خواهد شد. به گفته منابع نزدیک به شرکت، مدیر جدید در تلاش است با بازگرداندن روحیه کافه‌های سنتی به استارباکس، تأثیر مثبتی بر روند فروش این برند بگذارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us