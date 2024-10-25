بعد از حملات اسرائیل به غزه، شرکت استارباکس با موجی از اعتراضات مردمی و تهدید به بایکوتهای سراسری مواجه شد. این شرکت که بهدنبال حمله ۷ اکتبر به غزه با چالشهای مالی و تبلیغاتی متعددی روبهرو شده، به یکی از اهداف تحریمهایی تبدیل شد که علیه شرکتهای مرتبط با اسرائیل مطرح شده است.
در پی این بحران، استارباکس در تاریخ ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که فروش جهانیاش ۷ درصد کاهش یافته است. در همین راستا، فروش در ایالات متحده آمریکا ۶ درصد و در چین ۱۴ درصد کاهش نشان میدهد. این تحولات تأثیر خود را بر گشایش روزانه سهام استارباکس در تاریخ ۲۳ اکتبر گذاشت و ارزش سهام این شرکت ۵ درصد کاهش یافت.
برایان نیکول، مدیر جدید استارباکس، در ابتدای مسئولیت خود با بحران جدی مواجه شده و در سخنانش بر لزوم اتخاذ راهکارهای ریشهای برای حل مشکلات مالی تأکید کرد. او گفت: برای عبور از بحران فعلی باید تغییرات عمدهای در استراتژی فروش خود اعمال کنیم.
این شرکت اخیراً بهمنظور جذب مشتریان، کمپینهای تبلیغاتی مشابه ASMR را آغاز کرده که بیشتر بر جلوههای سمعی و بصری تأکید دارد. همچنین، استراتژی بازاریابی استارباکس از هدفگذاری مشتریان وفادار به سمت جذب عموم مشتریان تغییر کرده است.
نیکول پس از حدود یک ماه از شروع کار خود، مشکلات اصلی شرکت را شامل منوی پیچیده، کمبود کارکنان در فروشگاهها و قیمتگذاری بالای نوشیدنیها و غذاها دانست و تأکید کرد که مشکل تحریمها و بایکوتها همچنان پابرجاست.
این شرکت در سال گذشته بهدلیل تأثیر منفی فروش در خاورمیانه، پیشبینی فروش سالانه خود را برای دوره اکتبر و دسامبر کاهش داده بود. همچنین، این شرکت پس از سال ۲۰۲۰ برای اولینبار در سال گذشته با کاهش ۴ درصدی در فروش جهانی مواجه شد و در سال جاری نیز در ماههای سوم و پنجم با کاهش ۳ درصدی فروش روبهرو بود.
گزارش کامل مالی استارباکس در تاریخ ۳۰ اکتبر منتشر خواهد شد. به گفته منابع نزدیک به شرکت، مدیر جدید در تلاش است با بازگرداندن روحیه کافههای سنتی به استارباکس، تأثیر مثبتی بر روند فروش این برند بگذارد.