بعد از حملات اسرائیل به غزه، شرکت استارباکس با موجی از اعتراضات مردمی و تهدید به بایکوت‌های سراسری مواجه شد. این شرکت که به‌دنبال حمله ۷ اکتبر به غزه با چالش‌های مالی و تبلیغاتی متعددی روبه‌رو شده، به یکی از اهداف تحریم‌هایی تبدیل شد که علیه شرکت‌های مرتبط با اسرائیل مطرح شده است.

در پی این بحران، استارباکس در تاریخ ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که فروش جهانی‌اش ۷ درصد کاهش یافته است. در همین راستا، فروش در ایالات متحده آمریکا ۶ درصد و در چین ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این تحولات تأثیر خود را بر گشایش روزانه سهام استارباکس در تاریخ ۲۳ اکتبر گذاشت و ارزش سهام این شرکت ۵ درصد کاهش یافت.

برایان نیکول، مدیر جدید استارباکس، در ابتدای مسئولیت خود با بحران جدی مواجه شده و در سخنانش بر لزوم اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای برای حل مشکلات مالی تأکید کرد. او گفت: برای عبور از بحران فعلی باید تغییرات عمده‌ای در استراتژی فروش خود اعمال کنیم.

این شرکت اخیراً به‌منظور جذب مشتریان، کمپین‌های تبلیغاتی مشابه ASMR را آغاز کرده که بیشتر بر جلوه‌های سمعی و بصری تأکید دارد. همچنین، استراتژی بازاریابی استارباکس از هدف‌گذاری مشتریان وفادار به سمت جذب عموم مشتریان تغییر کرده است.